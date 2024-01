22/01/2024

Maysa vota contra aumento de taxa e defende coleta de lixo adequada em Cuiabá

Vereadores da Câmara Municipal de Cuiabá derrubaram na Sessão Extraordinária desta segunda (22.01) o aumento da taxa da coleta de lixo em Cuiabá. O Executivo havia elevado via decreto para mais de 200% o valor do tributo. Por unanimidade, os 25 parlamentares da Casa se posicionaram contra a nova política de cobrança do Alencastro. Para a vereadora Maysa Leão (Republicanos) este aumento é “abusivo e não justificado”.

“O executivo apresenta um aumento de taxa que é abusivo e não justificado. Esse aumento na calada da noite é como se dissesse que a Câmara de Cuiabá não existisse. Hoje estamos aqui para dar a resposta”, declarou a vereadora Maysa Leão.

Voto contrário à taxa criada em 2022, a vereadora Maysa relembrou que a população cuiabana clamou para que a taxa não fosse criada, e que o serviço não atende às o marco regulatório do saneamento, usado como justificativa para implementação da taxa. “A população cuiabana está exausta dessa gestão, e está de olho no posicionamento de cada vereador”, declarou antes da votação.

Parte do Marco Legal do Saneamento no Brasil, a taxa deveria ser aplicada na coleta e destinação adequada de resíduos da cidade, no entanto, segundo a vereadora Maysa o fato não acontece em Cuiabá. “Até hoje, Cuiabá não cumpre as prerrogativas do Marco Legal. Não existe manejo adequado de resíduos. Não contente em colocar essa despesa no bolso do cidadão, Emanuel Pinheiro propõe o aumento dessa taxa goela baixo”, relatou.

