Médico veterinário é denunciado por homicídio triplamente qualificado

Uma comitiva da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Roraima esteve em Mato Grosso para conhecer o funcionamento dos trabalhos da Corregedoria mato-grossense. Na segunda-feira (18), o corregedor-geral do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), desembargador Juvenal Pereira da Silva, recebeu os visitantes e destacou a parceria entre os estados.

“Recentemente nosso juiz-auxiliar, Eduardo Calmon de Almeida Cézar, esteve em Roraima e participou de um evento que marcou o início das atividades da Semana Nacional de Regularização Fundiária “Solo Seguro”, momento em que foi muito bem recebido. Agora é a nossa vez de retribuir e compartilhar conhecimento”, disse o corregedor.

A comitiva, composta pela juíza-auxiliar da CGJ-RR, Rafaella Holanda Silveira, pela diretora da CGJ-RR, Larissa Barros, pela chefe de gabinete Ellen Cristina e pelo assessor Robervando Magalhães passou dois dias com juízes-auxiliares, diretores e servidores que demonstraram o funcionamento do dia a dia da CGJ-TJMT.

No roteiro, apresentações sobre o Departamento do Foro Extrajudicial – DFE, procedimentos para apresentação de contas e fiscalização, sistemas e metodologias, e ainda a apresentação do Sistema PjeCor, utilizado em Mato Grosso desde janeiro de 2021.

“Foi uma visita bastante interessante, muito conteúdo nos foi apresentado. Estamos voltando para o nosso estado com novas ideias para o aperfeiçoamento dos trabalhos. E estamos de portas abertas para recebê-los sempre no Nortão do país”, comentou a magistrada de Roraima, Rafaella Holanda.

Para o corregedor, a troca de conhecimento é imprescindível para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. “Nós sempre aprendemos algo com estes encontros, colegas de todo o país são sempre bem-vindos. Estamos felizes com essa visita”, disse.

O juiz-auxiliar da CGJ-TJMT, Eduardo Calmon, lembrou que os estados possuem algumas pautas semelhantes, em especial, questões relacionadas a regularização fundiária. “É um tema que está em voga e o diálogo constante se faz necessário para aprendermos juntos”, pontuou.

Também participaram do encontro, os juízes-auxiliares da CGJ-TJMT, Lídio Modesto, Emerson Cajango e Christiane da Costa Marques e o coordenador da CGJ-TJMT, Flávio Paiva.

#Paratodosverem. Esta matéria possui recursos de texto alternativo para promover a inclusão das pessoas com deficiência visual. Primeira imagem: Imagem colorida. O corregedor-geral da Justiça posa ao lado dos juízes-auxiliares da CGJ-TJMT e dos membros da comitiva de Roraima

Assessoria de Comunicação da CGJ-TJMT

Gabriele Schimanoski

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT