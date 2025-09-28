Connect with us

Cuiabá

Médicos de Cuiabá discutem doação de órgãos no SUS para salvar vidas

Publicado em

28/09/2025

Médicos, enfermeiros e outros profissionais da saúde pública de Cuiabá irão discutir nesta segunda-feira (29) a conscientização sobre a doação de órgãos e tecidos. A apresentação e o debate ocorrerão às 14h, no auditório do Hospital e Pronto-Socorro de Cuiabá, localizado na Avenida General Valle, bairro Bandeirantes.

Está confirmada a presença do médico Douglas Saldanha e da enfermeira Eliana Valéria Kanso, ambos integrantes da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante.

Também participam a coordenadora da Central Estadual de Transplantes de Mato Grosso, Anita Ricarda da Silva, e a responsável técnica da Central Estadual de Transplantes, Heloise Helena Siqueira Borges.

A proposta é aprofundar o tema com os profissionais da saúde de Cuiabá.

“A doação de órgãos é um ato de generosidade e solidariedade que pode salvar e melhorar a qualidade de vida de várias pessoas. Quando alguém doa seus órgãos, oferece esperança de uma vida nova, possível apenas com o transplante. Um único doador pode salvar a vida de várias pessoas”, comenta a diretora Marlucia Pereira de Souza Costa.

Ela reforça ainda que a saúde pública de Cuiabá já dispõe de profissionais qualificados que atuam nos procedimentos de transplantes. “Contamos com nossa equipe do Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá – CHIDOTT (Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos) altamente qualificada. É uma equipe multiprofissional dentro do hospital responsável por organizar o processo de doação de órgãos. Doe órgãos, doe vida. Avise sua família, seu gesto pode salvar vidas”, afirma.

Entenda

No Brasil, o processo de doação de órgãos ocorre com a autorização da família em caso de morte do doador, que precisa ser confirmada por morte encefálica. A partir daí, o paciente é inserido na lista única de espera, gerenciada pelo Sistema Nacional de Transplantes (SNT). Os órgãos são avaliados e distribuídos conforme compatibilidade e gravidade do caso. As doações podem ser realizadas por pessoas falecidas ou, em situações específicas, por doadores vivos, como no caso de um rim ou parte do fígado.

Como funciona o processo para doadores falecidos

  • Confirmação da morte: A equipe médica confirma a morte encefálica do paciente.
  • Autorização familiar: A equipe entra em contato com a família para informar sobre o óbito e explicar o processo de doação. A doação só é realizada mediante autorização formal da família, que precisa assinar o termo de consentimento.
  • Avaliação e preservação: Havendo autorização, os órgãos são avaliados e preservados para o transplante.
  • Encaminhamento: Os órgãos são enviados para a lista única de espera, gerenciada pelo SNT.
  • Distribuição: A Central de Transplantes utiliza um sistema para identificar o receptor mais compatível, que pode estar no mesmo estado ou em outra região do país, dependendo da necessidade e do tipo de órgão.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Comentários Facebook
Related Topics:

Cuiabá

Termina dia 1º prazo para cadastro de bancos e cooperativas em Cuiabá

Published

8 horas atrás

on

28/09/2025

By

Termina no dia 1º de outubro o prazo para bancos e cooperativas de crédito se habilitarem perante a Prefeitura de Cuiabá para serem reconhecidos como aptos a firmar empréstimos consignados com servidores públicos, aposentados e pensionistas. O procedimento deverá ser realizado pela plataforma https://bll.org.br/.

A documentação a ser protocolada deverá atender às exigências do artigo 14 do Decreto nº 11.178, publicado na Gazeta Municipal no dia 29 de julho deste ano. A íntegra do decreto pode ser conferida a partir da página 4 da edição nº 1.168 da Gazeta Municipal, publicada no dia 24 de julho deste ano.

O decreto, de autoria do prefeito Abilio Brunini, estabeleceu novas regras para a operação de créditos consignados envolvendo servidores públicos municipais.

Pelas novas normas, a Prefeitura de Cuiabá não procederá com a abertura de margem de consignados para empréstimos de cartão de crédito e cartão benefício de consignação.

Regras

Os bancos e cooperativas de crédito que firmarem empréstimos consignados com servidores públicos da Prefeitura de Cuiabá deverão realizar as transações financeiras com teto de juros de 2,9% ao mês.

Nas operações em que o servidor público optar pelo seguro prestamista, modalidade na qual o empréstimo consignado é coberto parcial ou totalmente em casos de morte, incapacidade temporária ou invalidez permanente, será aplicada a taxa Selic (Sistema Especial de Liquidação e Custódia) com acréscimo de 1,75% ao mês ou 2,9%, o que for menor.

Nas operações sem seguro prestamista, será aplicada a taxa Selic com acréscimo de sobretaxa mensal de 1,6% ou 2,9% ao mês, o que for menor.

“Nós trabalharemos com limite mensal para evitar juros abusivos ao servidor público. Com essa regra, a taxa de juros não poderá ser praticada de qualquer maneira. Ao mesmo tempo, haverá a preservação das regras do livre mercado, com os bancos concorrendo entre si, oferecendo atrativos para conquistar a confiança de cada servidor nos empréstimos consignados”, explica o secretário de Economia, Marcelo Bussiki.

#PraCegoVer

A foto mostra o prédio da Prefeitura de Cuiabá, Palácio Alencastro, à esquerda. A fachada é predominantemente verde e branca. Em destaque, um chafariz localizado na Praça Alencastro. Nas proximidades, há galhos de árvores com flores rosas.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Cuiabá

Prefeitura de Cuiabá é destaque na maior feira pet de MT

Published

10 horas atrás

on

28/09/2025

By

A 3ª edição da Expopet Cuiabá começou no sábado (27) e termina neste domingo (28), durante todo o dia, com grande movimento e a presença fiel do público apaixonado por pets. E, claro, a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Bem-Estar Animal (BEA), está presente no evento, levando informação, serviços e orientações importantes para tutores e visitantes em geral. Logo nas primeiras horas da feira, o estande da BEA recebeu intenso fluxo de pessoas interessadas em saber mais sobre o funcionamento dos serviços de castração, prazos de espera e parcerias com clínicas veterinárias da cidade.

Segundo a equipe da Bem-Estar Animal, o processo de inscrição para castração tem se tornado cada vez mais ágil. O tutor realiza a solicitação pelo WhatsApp, preenche um formulário simples e, já na mesma semana, é possível agendar o procedimento dentro dos blocos de castrações oferecidos. Os serviços são destinados exclusivamente aos munícipes de Cuiabá, em conformidade com a legislação vigente.

Outro ponto importante apresentado foi o trabalho da ouvidoria. O setor atua de forma criteriosa para coletar todos os dados e comprovações necessárias. Essa triagem rigorosa busca evitar fraudes e garantir que os atendimentos contemplem, de fato, os animais da população cuiabana, reduzindo riscos de abandono e assegurando um suporte efetivo.

“Nosso objetivo é mostrar os serviços que estão sendo ofertados, como temos trabalhado e divulgar, de maneira clara, a importância da adoção. Essa aproximação com os munícipes é essencial, pois faz parte do nosso programa de planejamento educacional junto à população. O papel do Bem-Estar Animal vai além de apresentar os serviços, envolve também reeducar as pessoas em relação à causa animal. Eventos como este, que dão grande ênfase à área pet, reunindo tutores, cuidadores e a sociedade civil, representam uma oportunidade de aproximar ainda mais a prefeitura da comunidade. Nosso esforço é apontar caminhos e, pela primeira vez, garantir uma relação mais sólida, baseada na confiança entre a prefeitura e os cidadãos”, frisou a diretora da Bem-Estar Animal, Morgana Thereza Ens, acompanhada de sua equipe.

O organizador da Expopet 2025, Gércio de Arruda, destacou a grandiosidade do evento, que já se consolida entre as cinco maiores feiras pet do Brasil. Nesta edição, o público encontra novidades em nutrição, beleza animal, terapias, palestras com grandes especialistas da medicina veterinária no país, além da maior premiação nacional do campeonato de tosa, que distribui mais de R$ 20 mil em prêmios, incluindo uma motocicleta para os vencedores. A programação traz ainda atrações com nomes conhecidos, como o biólogo Henrique e Richard Rasmussen, que garantem interatividade e informação para toda a família.

Para os expositores, trata-se de uma oportunidade de apresentar produtos e trocar experiências. “A receptividade é muito boa, calorosa. As pessoas gostam de conhecer novidades, há sempre lançamentos entre as marcas já aprovadas pelo público, pelos tutores e, claro, pelos próprios fãs: os pets”, revelou um dos participantes.

#PraCegoVer

A foto mostra o espaço da Expopet decorado com informações sobre o trabalho realizado pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Bem-Estar Animal, com uma das veterinárias da equipe em destaque.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Segurança

SEGURANÇA28/09/2025

Polícia Militar promove treino para a 25ª Corrida Homens do Mato

A Polícia Militar de Mato Grosso promoveu, na manhã deste domingo (28.9), um treino de aquecimento para a 25ª Corrida...
SEGURANÇA28/09/2025

Autor de furto em Rondolândia é preso pela Polícia Civil após análise das câmeras do Vigia Mais MT

A Polícia Civil prendeu, na madrugada deste sábado (27.9), um jovem de 21 anos, suspeito de furtar objetos do interior...
SEGURANÇA28/09/2025

Polícia Militar prende homem por agredir o próprio filho, a esposa e a sogra em Arenapólis

Policiais militares prenderam um jovem de 20 anos, suspeito de lesão corporal motivada por violência doméstica, na noite deste sábado...

MT

Brasil

Brasil02/09/2025

Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos

Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Brasil01/09/2025

Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631

O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Brasil19/08/2025

Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede

Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...

Economia & Finanças

Mais Lidas da Semana

Copyright © 2018 - Agência InfocoWeb - 66 9.99774262