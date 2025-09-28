Cuiabá
Médicos de Cuiabá discutem doação de órgãos no SUS para salvar vidas
Médicos, enfermeiros e outros profissionais da saúde pública de Cuiabá irão discutir nesta segunda-feira (29) a conscientização sobre a doação de órgãos e tecidos. A apresentação e o debate ocorrerão às 14h, no auditório do Hospital e Pronto-Socorro de Cuiabá, localizado na Avenida General Valle, bairro Bandeirantes.
Está confirmada a presença do médico Douglas Saldanha e da enfermeira Eliana Valéria Kanso, ambos integrantes da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante.
Também participam a coordenadora da Central Estadual de Transplantes de Mato Grosso, Anita Ricarda da Silva, e a responsável técnica da Central Estadual de Transplantes, Heloise Helena Siqueira Borges.
A proposta é aprofundar o tema com os profissionais da saúde de Cuiabá.
“A doação de órgãos é um ato de generosidade e solidariedade que pode salvar e melhorar a qualidade de vida de várias pessoas. Quando alguém doa seus órgãos, oferece esperança de uma vida nova, possível apenas com o transplante. Um único doador pode salvar a vida de várias pessoas”, comenta a diretora Marlucia Pereira de Souza Costa.
Ela reforça ainda que a saúde pública de Cuiabá já dispõe de profissionais qualificados que atuam nos procedimentos de transplantes. “Contamos com nossa equipe do Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá – CHIDOTT (Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos) altamente qualificada. É uma equipe multiprofissional dentro do hospital responsável por organizar o processo de doação de órgãos. Doe órgãos, doe vida. Avise sua família, seu gesto pode salvar vidas”, afirma.
Entenda
No Brasil, o processo de doação de órgãos ocorre com a autorização da família em caso de morte do doador, que precisa ser confirmada por morte encefálica. A partir daí, o paciente é inserido na lista única de espera, gerenciada pelo Sistema Nacional de Transplantes (SNT). Os órgãos são avaliados e distribuídos conforme compatibilidade e gravidade do caso. As doações podem ser realizadas por pessoas falecidas ou, em situações específicas, por doadores vivos, como no caso de um rim ou parte do fígado.
Como funciona o processo para doadores falecidos
- Confirmação da morte: A equipe médica confirma a morte encefálica do paciente.
- Autorização familiar: A equipe entra em contato com a família para informar sobre o óbito e explicar o processo de doação. A doação só é realizada mediante autorização formal da família, que precisa assinar o termo de consentimento.
- Avaliação e preservação: Havendo autorização, os órgãos são avaliados e preservados para o transplante.
- Encaminhamento: Os órgãos são enviados para a lista única de espera, gerenciada pelo SNT.
- Distribuição: A Central de Transplantes utiliza um sistema para identificar o receptor mais compatível, que pode estar no mesmo estado ou em outra região do país, dependendo da necessidade e do tipo de órgão.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Termina dia 1º prazo para cadastro de bancos e cooperativas em Cuiabá
Termina no dia 1º de outubro o prazo para bancos e cooperativas de crédito se habilitarem perante a Prefeitura de Cuiabá para serem reconhecidos como aptos a firmar empréstimos consignados com servidores públicos, aposentados e pensionistas. O procedimento deverá ser realizado pela plataforma https://bll.org.br/.
A documentação a ser protocolada deverá atender às exigências do artigo 14 do Decreto nº 11.178, publicado na Gazeta Municipal no dia 29 de julho deste ano. A íntegra do decreto pode ser conferida a partir da página 4 da edição nº 1.168 da Gazeta Municipal, publicada no dia 24 de julho deste ano.
O decreto, de autoria do prefeito Abilio Brunini, estabeleceu novas regras para a operação de créditos consignados envolvendo servidores públicos municipais.
Pelas novas normas, a Prefeitura de Cuiabá não procederá com a abertura de margem de consignados para empréstimos de cartão de crédito e cartão benefício de consignação.
Regras
Os bancos e cooperativas de crédito que firmarem empréstimos consignados com servidores públicos da Prefeitura de Cuiabá deverão realizar as transações financeiras com teto de juros de 2,9% ao mês.
Nas operações em que o servidor público optar pelo seguro prestamista, modalidade na qual o empréstimo consignado é coberto parcial ou totalmente em casos de morte, incapacidade temporária ou invalidez permanente, será aplicada a taxa Selic (Sistema Especial de Liquidação e Custódia) com acréscimo de 1,75% ao mês ou 2,9%, o que for menor.
Nas operações sem seguro prestamista, será aplicada a taxa Selic com acréscimo de sobretaxa mensal de 1,6% ou 2,9% ao mês, o que for menor.
“Nós trabalharemos com limite mensal para evitar juros abusivos ao servidor público. Com essa regra, a taxa de juros não poderá ser praticada de qualquer maneira. Ao mesmo tempo, haverá a preservação das regras do livre mercado, com os bancos concorrendo entre si, oferecendo atrativos para conquistar a confiança de cada servidor nos empréstimos consignados”, explica o secretário de Economia, Marcelo Bussiki.
#PraCegoVer
A foto mostra o prédio da Prefeitura de Cuiabá, Palácio Alencastro, à esquerda. A fachada é predominantemente verde e branca. Em destaque, um chafariz localizado na Praça Alencastro. Nas proximidades, há galhos de árvores com flores rosas.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Prefeitura de Cuiabá é destaque na maior feira pet de MT
A 3ª edição da Expopet Cuiabá começou no sábado (27) e termina neste domingo (28), durante todo o dia, com grande movimento e a presença fiel do público apaixonado por pets. E, claro, a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Bem-Estar Animal (BEA), está presente no evento, levando informação, serviços e orientações importantes para tutores e visitantes em geral. Logo nas primeiras horas da feira, o estande da BEA recebeu intenso fluxo de pessoas interessadas em saber mais sobre o funcionamento dos serviços de castração, prazos de espera e parcerias com clínicas veterinárias da cidade.
Segundo a equipe da Bem-Estar Animal, o processo de inscrição para castração tem se tornado cada vez mais ágil. O tutor realiza a solicitação pelo WhatsApp, preenche um formulário simples e, já na mesma semana, é possível agendar o procedimento dentro dos blocos de castrações oferecidos. Os serviços são destinados exclusivamente aos munícipes de Cuiabá, em conformidade com a legislação vigente.
Outro ponto importante apresentado foi o trabalho da ouvidoria. O setor atua de forma criteriosa para coletar todos os dados e comprovações necessárias. Essa triagem rigorosa busca evitar fraudes e garantir que os atendimentos contemplem, de fato, os animais da população cuiabana, reduzindo riscos de abandono e assegurando um suporte efetivo.
“Nosso objetivo é mostrar os serviços que estão sendo ofertados, como temos trabalhado e divulgar, de maneira clara, a importância da adoção. Essa aproximação com os munícipes é essencial, pois faz parte do nosso programa de planejamento educacional junto à população. O papel do Bem-Estar Animal vai além de apresentar os serviços, envolve também reeducar as pessoas em relação à causa animal. Eventos como este, que dão grande ênfase à área pet, reunindo tutores, cuidadores e a sociedade civil, representam uma oportunidade de aproximar ainda mais a prefeitura da comunidade. Nosso esforço é apontar caminhos e, pela primeira vez, garantir uma relação mais sólida, baseada na confiança entre a prefeitura e os cidadãos”, frisou a diretora da Bem-Estar Animal, Morgana Thereza Ens, acompanhada de sua equipe.
O organizador da Expopet 2025, Gércio de Arruda, destacou a grandiosidade do evento, que já se consolida entre as cinco maiores feiras pet do Brasil. Nesta edição, o público encontra novidades em nutrição, beleza animal, terapias, palestras com grandes especialistas da medicina veterinária no país, além da maior premiação nacional do campeonato de tosa, que distribui mais de R$ 20 mil em prêmios, incluindo uma motocicleta para os vencedores. A programação traz ainda atrações com nomes conhecidos, como o biólogo Henrique e Richard Rasmussen, que garantem interatividade e informação para toda a família.
Para os expositores, trata-se de uma oportunidade de apresentar produtos e trocar experiências. “A receptividade é muito boa, calorosa. As pessoas gostam de conhecer novidades, há sempre lançamentos entre as marcas já aprovadas pelo público, pelos tutores e, claro, pelos próprios fãs: os pets”, revelou um dos participantes.
#PraCegoVer
A foto mostra o espaço da Expopet decorado com informações sobre o trabalho realizado pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Bem-Estar Animal, com uma das veterinárias da equipe em destaque.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
