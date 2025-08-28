Cuiabá
Médicos e enfermeiros de Cuiabá recebem treinamento para reforçar combate ao sarampo
A Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (SES-MT), por meio da Secretaria Adjunta de Atenção Primária e da Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica de Cuiabá promove nesta quinta-feira (28), no Hotel Fazenda Mato Grosso, uma capacitação voltada a médicos e enfermeiros da rede municipal de saúde. A ação visa orientar os profissionais para o manejo clínico eficaz de casos suspeitos de sarampo e fortalecer as estratégias de vigilância epidemiológica na Capital.
O evento foi solicitado pela Atenção Primária, e conta com o apoio técnico da SES-MT. Segundo a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Dalila Barden, a capacitação é fundamental diante do cenário atual de alerta para o risco de reintrodução do sarampo no Brasil.
“Essa capacitação foi um pedido da SMS de Cuiabá, que solicitou o apoio do Estado para reforçar a formação dos profissionais em relação ao sarampo. Hoje temos aqui médicos e enfermeiros da Atenção Primária, Secundária e Terciária. O objetivo é revisar informações sobre a doença, os sintomas, além de atualizar os dados epidemiológicos mais recentes, como estratégia de prevenção. Estamos em alerta pela iminência da doença, já que países vizinhos como Bolívia e Paraguai registram casos confirmados”, explicou Dalila.
O curso é realizado em duas turmas, pela manhã e à tarde, com o mesmo conteúdo, para garantir a participação de maior número de profissionais. A coordenadora reforça que, apesar do alerta, Cuiabá e Mato Grosso não têm casos confirmados da doença em 2025.
“Não temos nenhum caso confirmado em Cuiabá e nem em Mato Grosso até o momento. Mas o risco é real, pois há surto ativo na Bolívia, que já confirmou 274 casos somente este ano, inclusive em regiões de fronteira com Mato Grosso. Por isso precisamos estar preparados para identificar rapidamente qualquer suspeita e agir com agilidade”, destacou.
Embora Cuiabá não tenha registrado nenhum caso confirmado em 2025, a baixa cobertura vacinal preocupa. Atualmente, a 1ª dose da vacina para crianças de 1 ano alcança 80,27%, enquanto a 2ª dose para crianças de 1 a 3 anos está em 56,07%, índices abaixo da meta preconizada pelo Ministério da Saúde (95%).
O sarampo é uma doença viral altamente contagiosa, transmitida por via aérea, que pode ser prevenida com a vacina. Em toda a capital, a imunização está disponível gratuitamente em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs).
Medidas de prevenção
• Quem não está vacinado deve procurar a UBS mais próxima e atualizar a imunização.
• Pessoas com sintomas como febre, manchas avermelhadas na pele, tosse, coriza ou conjuntivite devem buscar atendimento médico imediato e evitar contato com outras pessoas.
• Quem tiver contato com turistas, familiares de outras regiões ou for viajar para áreas com casos suspeitos ou confirmados deve se vacinar com pelo menos 15 dias de antecedência.
A secretária adjunta de Atenção Primária de Cuiabá, Catarina Célia de Araújo Amorim, ressaltou a importância da preparação dos profissionais de saúde diante do cenário de alerta.
“Mesmo sem casos confirmados em Cuiabá, precisamos estar preparados. Essa capacitação é uma medida de prevenção, para que possamos identificar e manejar rapidamente possíveis casos, caso o sarampo chegue ao país. É um trabalho de antecipação, que fortalece toda a rede de saúde e protege a população cuiabana”, destacou.
#PraCegoVer
A imagem mostra a mão de uma servidora segurando uma pasta que ilustra o evento. Além da logomarca, a pasta é marrom e possui uma caneta fixada no topo. Ao fundo, é possível ver um auditório repleto de pessoas sentadas.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Vereadora Michelly Alencar apresenta Moção de Apoio à jornalista agredida durante cobertura jornalística
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
Cuiabá
Prefeitura de Cuiabá limpa mais de 100 km em 12 avenidas
A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), realizou em agosto uma grande operação de limpeza que alcançou mais de 100 quilômetros de vias da capital. A ação integra o cronograma permanente de manutenção urbana, que busca garantir ruas mais limpas, seguras e bem iluminadas para a população.
Entre os corredores viários contemplados estão algumas das principais avenidas da cidade, como Fernando Corrêa da Costa, Miguel Sutil, Palmiro Paes de Barros, Jurumirim, Historiador Rubens de Mendonça (CPA), Dante Martins de Oliveira (dos Trabalhadores), Jornalista Archimedes Pereira Lima (Estrada do Moinho), Monte Líbano, Juliano Costa Marques, André Maggi, Contorno Leste e Beira Rio.
Para atender a essa demanda, cerca de 250 colaboradores foram mobilizados, divididos em três frentes de trabalho com atuação diária. Os serviços realizados incluem varrição, capinagem, roçagem, poda de árvores, pintura de meio-fio e manutenção da iluminação pública.
No setor elétrico, as equipes realizaram a substituição de lâmpadas e reparos em equipamentos danificados, como fusíveis, fios de cobre, bocais, braços de iluminação e postes atingidos por acidentes ou quedas. Essas ações têm impacto direto na segurança viária e na qualidade de vida dos moradores.
Além da limpeza e manutenção, a operação também tem caráter preventivo, contribuindo para o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Durante o trabalho, são retirados entulhos, pneus, latas e outros materiais que poderiam acumular água parada.
O reforço contou ainda com o uso de maquinário pesado, como retroescavadeiras hidráulicas, tratores, caminhões tipo bobcat, caçambas e veículos do programa Cata-Treco, que coleta móveis, eletrodomésticos e outros inservíveis descartados irregularmente pela população.
O diretor-geral da Limpurb, Felipe Wellaton, destacou que a iniciativa faz parte de uma estratégia permanente de cuidado com a cidade.
“Nosso compromisso é manter Cuiabá limpa e organizada, oferecendo mais qualidade de vida e segurança para todos. Esse trabalho vai além da estética: ele previne doenças, melhora o tráfego e ajuda a construir uma cidade mais acolhedora. Seguiremos intensificando as operações em todas as regiões, de forma contínua e planejada”, afirmou.
As ações terão sequência nos próximos meses, ampliando o alcance para bairros e comunidades, com a meta de garantir maior eficiência na limpeza urbana.
#PraCegoVer
A imagem mostra os colaboradores da Limpurb durante força-tarefa de limpeza.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
