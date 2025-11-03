Saúde
MEDTROP 2025: Brasil fortalece políticas públicas e vigilância em saúde
O 60º Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical (MEDTROP 2025) acontece entre os dias 2 e 5 de novembro, em João Pessoa (PB), marcando o retorno do congresso à cidade após 47 anos. Com o tema central “Mudanças climáticas e impactos nas doenças tropicais”, o evento reforça a importância da integração entre ciência, saúde e meio ambiente.
O congresso reúne especialistas nacionais e internacionais para discutir medicina tropical, vigilância epidemiológica e estratégias de saúde pública diante de epidemias e pandemias. Técnicos do Ministério da Saúde têm participação massiva na programação. Durante a abertura do evento, a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Mariângela Simão, destacou a relevância do encontro. “O MEDTROP representa uma oportunidade única para reforçar a integração entre pesquisa, vigilância e políticas públicas, permitindo que o Brasil avance na prevenção e no enfrentamento das doenças tropicais e infecciosas”, destacou.
Programação e destaques científicos
Entre os eventos especiais estão o II Seminário do Programa Brasil Saudável, os 10 anos do Fórum Social Brasileiro de Enfrentamento das Doenças Infecciosas, o XII Workshop Nacional da Rede TB, o Chagasleish 2025 e o Simpósio ITPS, voltado ao fortalecimento da capacidade de preparação e resposta frente a epidemias e pandemias.
O congresso conta com mais de 15 auditórios, 60 mesas-redondas, 80 miniconferências, cerca de 20 conferências e aproximadamente 2 mil apresentações de e-pôsteres, oferecendo ampla experiência científica e oportunidades de troca de conhecimento. Entre os temas debatidos estão a construção do Plano de Ação Nacional de Uma Só Saúde, o Plano Clima de Adaptação da Saúde, os impactos das mudanças globais na saúde, a vigilância de síndromes gripais e respiratórias, além de discussões sobre arboviroses, epizootias e estratégias integradas de contingência para influenza aviária.
O evento destaca a importância da medicina tropical, que estuda doenças comuns em regiões de clima quente e úmido, e reforça o papel do país na vigilância epidemiológica, na pesquisa e no desenvolvimento de estratégias de prevenção e controle de doenças infecciosas. O evento segue até 5 de novembro, com debates que visam fortalecer o conhecimento científico e a capacidade de resposta do Brasil frente aos desafios da saúde global.
Dez dicas para eliminar focos do mosquito da dengue
Anualmente, a chegada das chuvas aumenta o risco de proliferação de mosquitos. Por isso, a melhor forma de prevenir a dengue é impedir sua multiplicação, dentro e fora de casa. Saiba como:
- Elimine água parada: vasos, pratos de plantas, garrafas e pneus podem se tornar criadouros;
- Mantenha calhas e ralos limpos para evitar o acúmulo de água em casa;
- Proteja caixas d’água: tampe bem tonéis, barris e reservatórios;
- Caso tenha piscina, mantenha a água tratada e coberta quando não usada;
- Descarte o lixo corretamente, já que o acúmulo é fonte de água parada;
- Use repelente e roupas que protejam, especialmente em áreas de risco;
- Instale telas nas janelas em regiões de reconhecida transmissão;
- Reporte possíveis focos de mosquito para a vigilância sanitária;
- Receba os Agentes de Combate às Endemias em casa quando houver visita, eles são responsáveis por identificar e eliminar focos do mosquito;
- Assegure a vacinação de crianças e adolescentes na faixa etária de 10 a 14 anos.
Campanha de prevenção e ações de combate à dengue
Nesta segunda-feira (3/11), o Ministério lançou a campanha “Não dê chance para dengue, Zika e chikungunya” e apresentou o cenário epidemiológico no país, com projeções para o próximo ciclo. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou ainda R$ 183,5 milhões para ampliar o uso de novas tecnologias de controle vetorial no país.
O Ministério da Saúde também intensifica ações de controle do mosquito transmissor e de vigilância epidemiológica nacionalmente. Para garantir a transparência, os dados de casos de arboviroses ficam disponíveis para todos no Painel de Monitoramento. Atualmente, o Brasil registra 1,6 milhão de casos prováveis de dengue, uma redução de 75% dos casos de dengue em comparação com o mesmo período do ano passado.
No cotidiano, dentre as ações da pasta, está a fiscalização de imóveis e terrenos, por meio da visitação dos Agentes de Combate às Endemias. Os profissionais realizam ações preventivas junto à população, além de levantar dados. Quando há aumento de casos de dengue em uma região, o popularmente conhecido “carro do fumacê” passa nos bairros espalhando inseticida para matar o Aedes aegypti.
Outra ação importante para reduzir os casos de dengue e outras arboviroses é o método Wolbachia. Nele, a bactéria Wolbachia, presente em 60% dos insetos, é colocada no mosquito. Assim, os vírus não conseguem se desenvolver dentro dele, reduzindo a capacidade de transmissão.
Desde 2024, o Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza a vacina contra a dengue. O imunizante é ofertado no Calendário de Vacinação para o público de 10 a 14 anos de idade, em municípios com altos índices de transmissão.
Como identificar a dengue e agir corretamente
Os sintomas da dengue surgem geralmente entre 4 e 10 dias após a picada do mosquito infectado e podem variar de leves a graves. Os sinais mais comuns incluem:
- Febre alta de início abrupto;
- Dor de cabeça intensa, especialmente atrás dos olhos;
- Dores musculares e nas articulações;
- Diarreia;
- Náuseas e vômitos;
- Dor nas costas;
- Manchas vermelhas na pele (exantema);
- Conjuntivite (olhos vermelhos).
Em casos mais graves de dengue, os sinais de alerta incluem: Dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, acúmulo de líquido, sangramento de mucosa no nariz e/ou gengiva, dificuldade respiratória e queda de pressão arterial.
Tratamento
O tratamento é baseado principalmente na reposição de líquidos, adequada e repouso. A automedicação não é indicada. A pessoa com sintomas precisa procurar imediatamente o serviço de urgência, principalmente em caso de sangramentos. Também é importante retornar para reavaliação clínica conforme orientação médica.
Com 30% dos municípios em alerta, Ministério da Saúde lança campanha nacional de combate às arboviroses
Mesmo com a redução de 75% nos casos de dengue em 2025, em comparação com 2024, o Ministério da Saúde reforça que o combate ao Aedes aegypti deve continuar em todo o país. Nesta segunda-feira (3), a pasta lançou a campanha nacional “Não dê chance para dengue, zika e chikungunya”, voltada à prevenção das arboviroses, e apresentou o cenário epidemiológico atual. Além disso, foram anunciados mais R$ 183,5 milhões para ampliar o uso de novas tecnologias de controle vetorial no país.
“Mesmo com essa melhora, não podemos baixar a guarda. A dengue continua sendo a principal endemia do país, e o impacto das mudanças climáticas amplia o risco de transmissão em regiões onde antes o mosquito não existia”, afirmou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
O Brasil registra atualmente 1,6 milhão de casos prováveis de dengue, uma redução de 75% em comparação com o mesmo período de 2024. A maior concentração de casos é observada em São Paulo, que concentra 55% dos casos, seguido de Minas Gerais (9,8%), Paraná (6,6%), Goiás (5,9%) e Rio Grande do Sul (5,2%).
Em relação aos óbitos, que neste ano somam 1,6 mil, também houve redução de 72% em comparação ao mesmo período de 2024. São Paulo concentra a maior parte das mortes (64,5%), seguido por Paraná (8,3%), Goiás (5,5%), Rio Grande do Sul (3%) e Minas Gerais (8%).
De acordo com o 3º Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRAa), realizado em 3.223 municípios entre agosto e outubro deste ano, 30% dos municípios estão em situação de alerta para dengue, chikungunya e Zika. Os estados que preveem maior incidência estão nas regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte, especialmente em Mato Grosso do Sul, Ceará e Tocantins.
Ainda de acordo com o ministro, o trabalho de prevenção precisa começar agora, antes do período de maior transmissão. Por isso, o Ministério da Saúde está mobilizando gestores e a população para o Dia D da Dengue, que será realizado neste sábado (8), e divulgando o novo mapeamento entomológico, que identifica áreas de alerta e risco em mais de 3 mil municípios.
Com os R$ 183,5 milhões previstos, o Ministério da Saúde ampliará o uso de tecnologias de controle vetorial para redução da capacidade de transmissão, como o método Wolbachia, atualmente presente em 12 municípios, com expansão planejada para mais 70 cidades, incluindo 13 delas ainda em 2025.
Niterói (RJ) foi a primeira cidade brasileira a ter 100% do território coberto pelo método Wolbachia, apresentando resultados concretos: redução de 89% nos casos de dengue e 60% da chikungunya. Além disso, serão ampliadas medidas como o uso das Estações Disseminadoras de Larvicidas (EDL), a técnica do inseto estéril e a borrifação residual intradomiciliar, com aplicação de inseticida de longa duração dentro das residências.
Campanha nacional e ações de prevenção
Com o lema “Contra o mosquito, todos do mesmo lado”, a campanha mobiliza a população e os profissionais de saúde para eliminar criadouros e reforçar a responsabilidade coletiva. O Dia D de prevenção, marcado para 8 de novembro, contará com ações de conscientização em todo o país.
Neste ano, o Ministério da Saúde avançou no controle das arboviroses com o apoio da Força Nacional do SUS (FN-SUS), com capacidade para apoiar a instalação de até 150 centros de hidratação em cidades com alta incidência de casos. Foram distribuídos 2,3 milhões de sais de reidratação oral, 1,3 milhão de testes laboratoriais para diagnóstico e 1,2 mil nebulizadores portáteis para bloqueio da transmissão, além do fornecimento contínuo de larvicidas e adulticidas. Além disso, 77,9 mil Estações Disseminadoras de Larvicidas foram instaladas em 26 municípios.
Também foi inaugurada, em Curitiba (PR), a maior biofábrica de Wolbachia do mundo, com capacidade de produção de 100 milhões de ovos por semana. A tecnologia consiste na produção de mosquitos infectados com a bactéria Wolbachia, que bloqueia o desenvolvimento dos vírus dentro do Aedes aegypti, impedindo sua transmissão.
Vacinação
Em outubro, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, visitou a China para fortalecer a parceria com a empresa WuXi Biologics, que permitirá a produção em larga escala da vacina contra a dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan, com capacidade para 40 milhões ou mais de doses a partir de 2026. A expectativa é que a Anvisa conceda o registro da vacina, 100% brasileira, até o fim do ano, consolidando o maior programa público de imunização contra a dengue do país.
Iniciada em 2024, a vacinação contra a dengue prioriza crianças e adolescentes de 10 a 14 anos em 2.752 municípios com maior risco para a doença. O Brasil foi o primeiro país a oferecer o imunizante no sistema público de saúde. Até outubro de 2025, mais de 10,3 milhões de doses foram enviadas aos estados, e outras 9 milhões estão previstas para 2026.
Prevenção
O controle das arboviroses é uma ação que envolve governo e sociedade civil, que juntos mantém medidas preventivas para evitar epidemias. Além das atividades dos agentes de saúde, que visitam os domicílios para orientar e conscientizar a população, é fundamental que os cidadãos adotem medidas como:
- Uso de telas em janelas e repelentes em áreas de transmissão reconhecida;
- Remoção de recipientes que possam se tornar criadouros;
- Vedação de reservatórios e caixas d’água;
- Limpeza de calhas, lajes e ralos;
- Adesão e apoio às ações de prevenção e controle realizadas pels profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS).
