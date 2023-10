Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 52 milhões

Em comemoração ao Dia Mundial da Ópera, celebrado em 24 de outubro, o Theatro Municipal do Rio de Janeiro (TMRJ) irá oferecer espetáculos de canto lírico ao público, em apresentações a preços populares com uma programação especial no próprio dia 24 e no dia seguinte.

No segundo ano de comemoração da data, o teatro vai homenagear, com a gala lírica, os centenários de cinco cantores emblemáticos do século passado: Maria Callas, Victoria de Los Angeles, Cesare Siepi e os brasileiros Alfredo Colosimo e Paulo Fortes. Uma gala lírica é um concerto em que cantores líricos se apresentam sem encenação.

O concerto será com a Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal (OSTM), sob regência de Priscila Bomfim em parceria com a Cia. Ópera de São Paulo, com obras de Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi, Carlos Gomes, Georges Bizet e Vincenzo Bellini.

As apresentações irão contar ainda com a participação dos solistas Daniela Carvalho, Michele Menezes, Kismara Pezzati, Carla Rizzi, Daniel Umbelino, Ricardo Gaio, João Campello, Inácio de Nonno e Anderson Barbosa.

A presidente da Fundação Theatro Municipal, Clara Paulino, ressalta que “está sendo dado mais um passo rumo à democratização do Theatro Municipal, trazendo um público ainda mais amplo para conhecer os espetáculos, com apresentações a preços populares em uma nova edição do Projeto Municipal ao Meio-Dia.”

As apresentações acontecem na terça-feira (24), às 12h, como parte do Projeto Municipal ao Meio-Dia, com ingressos a R$ 2, e na quarta-feira (25), às 19h com preços populares a partir de R$ 15.

Os ingressos podem ser adquiridos através do site ou na Bilheteria do Theatro. O palácio histórico fica na Praça Floriano, no Centro, Rio de Janeiro.

*Estagiário sob supervisão de Vinícius Lisboa

Fonte: EBC GERAL