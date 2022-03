Mega-Sena: dois apostadores acertam 6 dezenas e dividirão R$ 189 mil

O Rio de Janeiro, que já vem registrando a temperatura mais alta do Brasil nos últimos dias, vai ter hoje (20) uma mudança no clima. O calor está com os dias contados com o fim do verão, que termina às 12h33 deste domingo. O outono começa com previsão de pancadas de chuva com intensidade moderada a forte, acompanhadas de raios e rajadas de ventos moderados, entre 18,5 km/h e 51,9 km/h; a fortes entre 52 km/h e 76 km/h, (20/03). O Alerta Rio informou que o motivo da alteração é a passagem de uma frente fria.

Por volta das 9h30, as imagens de satélite indicavam que a frente fria estava posicionada sobre o estado de São Paulo. Segundo o Alerta Rio a atuação de áreas de instabilidade de caráter pré-frontal, que são as formadas antes da aproximação da frente fria na cidade do Rio já impactava o clima na cidade trazendo chuva fraca a moderada pela manhã, como a que foi registrada nas estações de Guaratiba (3,6 mm) e Grota Funda (0,2 mm), na zona oeste.

Ontem, a sensação térmica mais elevada atingiu 46°C, na estação Santa Cruz. Às 14h os termômetros marcavam 38,5°C de temperatura.

Para amanhã (21), a chuva deve continuar com intensidade moderada a forte durante os períodos da madrugada e da manhã, passando a fraca a moderada a partir da tarde. Os ventos estarão moderados a fortes ao longo do dia.

Preocupação

A meteorologista do Alerta Rio, Christiane Nascimento, chamou atenção para os períodos mais preocupantes. “Ressaltamos que a chuva mais intensa deve ocorrer entre a noite de domingo e a madrugada de segunda-feira, quando poderemos ter os acumulados mais significativos”, apontou.

Os modelos numéricos de previsão do tempo para este período, indicam acumulados de 30 mm em alguns pontos, podendo até superar essa marca.

Já na terça-feira (22), há condições para chuva fraca isolada durante a madrugada e manhã e os ventos estarão moderados ao longo do dia.

Na quarta-feira (23), a nebulosidade deve diminuir, mas a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado sem perspectiva de chuva na cidade.

O Alerta Rio faz monitoramento das condições do tempo, na capital durante 24h por dia. Quem quiser, pode acompanhar as atualizações da previsão, em tempo real, no perfil do twitter @OperacoesRio e no aplicativo COR.Rio, disponível gratuitamente nas versões iOS e Android.