Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio de R$ 35 milhões

Para celebrar o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, a cidade do Rio recebe (28) diversos eventos, que vão desde iluminação de monumento, conscientização sobre o tema da diversidade sexual, mutirão de requalificação civil para pessoas trans e festival de música com entrada gratuita no Porto Maravilha.

O dia relembra a Revolta de Stonewall, ocorrida em 1969, em Nova York, nos Estados Unidos, quando pessoas que frequentavam o bar Stonewall Inn, conhecido ponto de encontro para a população LGBTQIA+ e outras pessoas em situação de vulnerabilidade, lutaram contra as agressões, a repressão e a violência policial que sofriam, na época em que a homossexualidade ainda era considerada crime em muitos lugares.

Festival

Começa o TriboQ Pride Festival, com seis dias de programação multiartística, audiovisual, sensibilização, empreendedorismo e empregabilidade na região do Porto Maravilha.

O Palco Vera Verão recebe shows na Praça Mauá de -feira (1) a (3), como Rebecca, Majur, Maria Gadu, Lia Clark, Kibba, TriboQ e Ju Moraes. O Palco MAR, no Museu de Arte do Rio, á pocket shows de a -feira, do grupo Moça Prosa, Maramba e Romero Ferro.

A Feira Queer, também no MAR, 30 empreendedores vão apresentar suas marcas independentes durante todos os dias do evento. Nos dias de semana, entre 16h e 22h, e e de 14h às 21h. Workshops sobre Ballroom, uma subcultura LGBTQIA+ underground afro-americana e latina, serão ministrados no QBall, além das batalhas no fim de semana. É necessário inscrição antecipada pelo site.

De a ocorrem também os painéis Lugar QFala, no Museu do Amanhã, com especialistas e ativistas LGBTQIA+. Entre os temas tratados estão família, educação, saúde e mercado profissional. Também haverá exibição do documentário Indianara, que conta a trajetória da ativista trans Indianara Siqueira, idealizadora da Casa Nem. Ingressos gratuitos pelo site do evento.

Prefeitura

Diversos órgãos da prefeitura do Rio promoveram, ao longo do mês, eventos sobre o tema da diversidade sexual. A Coordenadoria Especial de Diversidade Sexual (CEDS) estará presente no festival TriboQ com um stand para cadastrar a população LGBTQIA+ que precise de acolhimento e de atenção básica de saúde, além de distribuição de material informativo sobre saúde, assistência jurídica e psicológica.

Na -feira (30), a CEDS lança a campanha de orgulho LGBTQIA+ na lona de Madureira. Outros eventos estão programados para julho nas lonas culturais de Realengo e no Circo Voador para reforço da campanha.

A Secretaria Municipal de Saúde realizou um ciclo de debates no , sobre cuidado integral da população LGBTQIA+ na Atenção Primária à Saúde. , o Projeto Arco-Íris realiza ações de conscientização sobre o tema na Clínica da Família Anthidio Dias da Silveira, no Jacarezinho.

Já a Riotur e a Secretaria Municipal de Cultura promoverão, no dia , a Feira Cultural Amo Diversidade, na Rua do Resende, na Lapa, com empreendedores de diversas áreas e música ao vivo. E , a partir das 18h, os Arcos da Lapa serão iluminados com as cores do arco-íris LGBTQIA+.

A Secretaria Municipal de Fazenda promoveu uma palestra para servidores que trabalham no atendimento ao contribuinte sobre diversidade, com foco nas legislações existentes e em práticas de respeito e empatia à população LGBTQIA+. Encontro com o mesmo objetivo ocorre para os procuradores do município e representantes da Coordenadoria de Diversidade Sexual da Prefeitura do Rio.

Requalificação civil

O projeto Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça do Rio, em parceria com o Núcleo de Defesa dos Direitos Homoafetivos e Diversidade Sexual da Defensoria Pública, promove o quarto mutirão de Requalificação Civil de pessoas trans e não-bináries, de atendimento jurídico da população LGBTQIA+.

A ação acontece na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), das 13h às 17h, com a expedição de sentenças de requalificação civil de nome e gênero para pessoas trans, travestis e não-bináries. A previsão é de atender cem pessoas que já fizeram o cadastro prévio para a ação.

O projeto já garantiu o direito de cerca de 260 pessoas transgêneros e não binárias terem seus nomes e gêneros corrigidos na certidão de nascimento. Este é o primeiro passo para a mudança nos demais documentos de identidade.

A Fiocruz promove também o encontro Caminhos para a Justiça Social e promoção da saúde LGBTQIA+, com o objetivo de fortalecer a importância do respeito e da equidade com base em gênero e diversidade sexual.

Metrô

O MetrôRio decorou dois novos espaços com as cores do arco-íris, para marcar o Dia do Orgulho LGBTQIA+, além de iluminar a ponte estaiada da estação Jardim Oceânico, sobre a Lagoa da Tijuca, com as cores do arco-íris.

Uma das escadas da estação General Osório, que dá acesso à praia de Ipanema, ganhou o colorido da bandeira símbolo da luta pelos direitos desta população e a Escada da Diversidade, na Central do Brasil, lançada no ano passado, foi renovada.

Durante todo o dia, mensagens de orgulho LGBTQIA+ poderão ser conferidas em televisões dos trens e das estações.​