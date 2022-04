Mega-Sena: único jogador leva R$ 66,7 milhões

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu ontem (16) o traficante Valdeci Alves dos Santos, conhecido como Colorido, um dos líderes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Ele foi preso na rodovia BR-116, no município pernambucano de Salgueiro.

A ação de captura contou com a colaboração da Polícia Federal de três estados – Paraná, Mato Grosso do Sul e do Rio Grande do Norte. Colorido estava foragido desde 2014 e teve seu nome incluído na lista de homens mais procurados do país pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

As investigações conduzidas pelas forças policiais e o Ministério Público indicavam que Colorido vivia na Bolívia durante parte do tempo em que esteve foragido. Ele é considerado pelos investigadores como o número dois da facção.

“O delinquente, agora fora de operação, era um dos principais cabeças no esquema de fornecimento de drogas para os estados da região Sudeste do país”, disse a pasta, em nota. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, comemorou a prisão nas redes sociais.

O atual líder do PCC, Marcos Roberto de Almeida, o Tuta, segue a solta. A liderança dele teria sido designada por outro líder, Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, que transmitiu responsabilidades sobre a facção devido a sua dificuldade de comunicação no sistema penitenciário federal, onde se encontra detido.