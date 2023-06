Meio Ambiente: Cuiabá Faz O Dever De Casa!

Por: Luís Cláudio

Nesta segunda-feira (5) toda a população do planeta Terra celebra mais uma vez, o Dia Mundial Meio Ambiente, com ações de conscientização para a preservação das nossas vidas no plano terrestre. Uma data que é reforçada a cada ano, diante das previsões negativas, que são evidentes para a continuidade das nossas vidas humanas, da flora e da fauna, ameaçadas pela teimosia daqueles que insistem em castigar o meio ambiente.

Enquanto os demais países se questionam sobre a preservação ambiental, Cuiabá, tem feito seu dever de casa estimulando atitudes de conscientização na sociedade, principalmente, relacionadas à degradação ambiental, no quesito das queimadas, que infelizmente, ainda é um problema, não por falta de campanhas institucionais e voluntárias para a conservação da flora e fauna.

Mas é possível constatar as ações de preservação dos mananciais dos rios, como o Rio Cuiabá, em razão de ser a capital, que mais trata as águas dos esgotos, se for comparada com as demais cidades do Brasil.

Recentemente, Cuiabá recebeu o prêmio “Trata Brasil” da Fundação Getúlio Vargas, que avaliou a prestação dos serviços públicos municipais, no tratamento das águas destinadas pelas residências para os rios.

A falta do tratamento da água, especificamente dos esgotos, reflete no esgoto in natura, que contamina toda a bacia do Rio Cuiabá, que por sua vez, afeta o Pantanal. Cuiabá avançou nesse quesito e o Rio Cuiabá recebe água limpa dos esgotos. Isso é de grande importância para o meio ambiente.

Ainda neste semestre, a Câmara de Vereadores de Cuiabá receberá da prefeitura municipal, O Plano Municipal de Arborização, que vai colocar o município em evidência resgatando o título de Cidade Verde, entre outras ações para a preservação ambiental.

Nessa perspectiva, o município demonstra empenho pela preservação do meio ambiente ao desativar um espaço para o descarte do lixo, que foi utilizado há mais de 40 anos. Agora, a cidade tem um aterro sanitário para o tratamento correto dos resíduos sólidos e dessa forma, promove a qualidade do meio ambiente e qualidade de vida para os catadores de resíduos, que trabalham no local.

Nota-se ainda, a prática da logística reversa e a metodologia dos ecopontos na cidade, que são administrados numa parceria entre a prefeitura e as cooperativas, que atuam na coleta seletiva do lixo em todas as regiões da cidade. A iniciativa promove a destinação adequada do lixo.

A limpeza do Rio Cuiabá tem sido constante com o recolhimento de resíduos por meio da Balsa Ecológica, em funcionamento diariamente, que faz a coleta fluvial do lixo e retira mais de 120 toneladas de lixo do leito e das margens do rio, o que mostra a falta de conscientização, por parte da população, mas um avanço dos serviços públicos.

Essas ações de conscientização já são vistas também, na educação ambiental, mas elas ainda devem ser efetivadas na grade curricular das escolas municipais, como fonte de política pública, para que as crianças aprendam e cuidem do meio ambiente, que é o local onde todos vivem.

A retrospectiva mostra que as primeiras ações pelo meio ambiente ocorreram na década de 1970, quando um dos primeiros passos para alertar sobre os problemas da degradação ambiental, aconteceu em Estocolmo (Suécia) chamado de Conferência de Estocolmo, realizada em 16 de junho de 1972. Essa foi considerada a primeira conferência mundial sobre o meio ambiente.

Vinte anos depois, houve a famosa Eco-92, no Rio de Janeiro denominada Cúpula da Terra ou Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento.

Esse evento se tornou um marco para alertar sobre a conscientização ambiental em todos os países do mundo. Da Eco-92 teve a Carta da Terra, que só foi ratificada em 2000 e a Agenda 21 que foi assinada por 179 países na Eco-92. Sobre esse tema, um terceiro evento definiu Protocolo de Kyoto no Japão, em 1997. Além disso, teve ainda, o Acordo de Paris, Rio +10 e o Protocolo de Montreal.

No entanto, nota-se poucas ações em defesa do meio ambiente de uma forma global e o que se observa são ações midiáticas de forma isolada, diante das grandes tragédias ambientais, como as queimadas anuais, em vários países da América do Norte, Oceania e América do Sul, especificamente, no Brasil.

Com aproximação do período de estiagem no Centro Oeste brasileiro, a preocupação com as queimadas, são reiteradas, porém, as atitudes de parte da população são de desrespeito ao meio ambiente. Isso tem contribuído para o aquecimento global, aumentando as temperaturas na terra pelo acúmulo de gases poluentes na atmosfera.

A população está em evolução para a manutenção do meio ambiente, mas deve ficar alerta para continuar as atitudes simples, como a coleta seletiva do lixo, o cuidado com os rios e o oceano, o consumo adequado da água, sustentabilidade da fauna e flora, que podem propiciar um sentimento de qualidade de vida para todos no planeta. Quando o assunto é meio ambiente, Cuiabá faz o dever de casa.

Luís Cláudio é vereador em Cuiabá

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT