MEIs têm novas regras para emissão de notas fiscais

A prévia da inflação ficou em 0,64% em março, 0,59 ponto percentual (p.p.) abaixo de fevereiro, quando variou 1,23%. O resultado foi influenciado, principalmente, pelos grupos de Alimentação e bebidas, com alta de 1,09% e impacto de 0,24 p.p. no índice geral, e Transportes, que subiu 0,92% e exerceu influência de 0,19 p.p.. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) foi divulgado hoje (27) pelo IBGE.

Com altas em ovo de galinha (19,44%), tomate (12,57%) e café moído (8,53%), alimentação no domicílio acelera para 1,25% em março

Vinícius Britt – O acumulado em 12 meses ficou em 5,26%, enquanto o IPCA-E, que é o IPCA-15 acumulado trimestralmente, ficou em 1,99% para o período de janeiro a março. Em março de 2024, o IPCA-15 havia registrado alta de 0,36%.

IPCA15 – Variação mensal (%)

Todos os nove grupos de produtos e serviços pesquisados registraram variação positiva em março, com destaque para o grupo Alimentação e bebidas, com a maior variação (1,09%) e impacto (0,24 p.p.). A alimentação no domicílio acelerou de 0,63% em fevereiro para 1,25% em março. Contribuíram para esse resultado as altas do ovo de galinha (19,44%), do tomate (12,57%), do café moído (8,53%) e das frutas (1,96%).

A alimentação fora do domicílio (0,66%) também acelerou em relação ao mês de fevereiro (0,56%), em virtude da alta da refeição (0,43% em fevereiro para 0,62% em março). Já o lanche (0,68%) desacelerou em relação ao mês anterior (0,77%).

Além de Alimentação e bebidas, o grupo dos Transportes (0,92% e 0,19 p.p.) também exerceu forte influência no índice geral. Juntos, os dois grupos respondem por cerca de 2/3 do resultado de março.

O destaque veio dos combustíveis (1,88%), com alta nos preços do óleo diesel (2,77%), do etanol (2,17%), da gasolina (1,83% e subitem de maior impacto no mês, com 0,10 p.p.) e do gás veicular (0,08%). O subitem trem apresentou alta de 1,90% devido ao reajuste de 7,04% nas tarifas no Rio de Janeiro (4,25%), a partir de 2 de fevereiro.

O grupo Habitação desacelerou de 4,34% em fevereiro – quando havia sofrido impacto do fim dos descontos nas contas de luz relativos ao bônus de Itaipu – para 0,37% em março. Neste mês, o resultado da energia elétrica residencial (0,43%) contempla o reajuste de 1,37% em uma das concessionárias do Rio de Janeiro (-0,12%), a partir de 15 de março, sendo a queda registrada devido à redução na alíquota do PIS/COFINS.

No resultado do gás encanado (-0,51%), os seguintes reajustes tarifários foram incorporados a partir de 1º de fevereiro: no Rio de Janeiro (-0,92%), redução média de 1,55%; e em Curitiba (-1,79%), redução de 3,01%.

Os outros grupos registraram os seguintes resultados: Despesas pessoais, variação de 0,81% e impacto de 0,08 p.p.; Saúde e cuidados pessoais, 0,35% e 0,05 p.p.; Comunicação, 0,32% e 0,01 p.p.; Vestuário, 0,28% e 0,01 p.p.; Educação, 0,07% e 0,00 p.p.; e Artigos de residência, 0,03% e 0,00 p.p.

Todas as áreas avançaram, com a maior taxa registrada em Curitiba

Regionalmente, todas as áreas tiveram alta em março. A maior variação foi registrada em Curitiba (1,12%), por conta das altas da gasolina (7,06%) e do etanol (6,16%). Já o menor resultado ocorreu em Fortaleza (0,34%), que apresentou queda nos preços da energia elétrica residencial (-1,69%) e da gasolina (-0,90%).

Mais sobre a pesquisa

Para o cálculo do IPCA-15, a metodologia utilizada é a mesma do IPCA, a diferença está no período de coleta dos preços e na abrangência geográfica. Os preços foram coletados no período de 13 de fevereiro a 17 de março (referência) e comparados com aqueles vigentes de 15 de janeiro a 12 de fevereiro (base).

O indicador refere-se às famílias com rendimento de 1 a 40 salários-mínimos e abrange as regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, São Paulo, Belém, Fortaleza, Salvador e Curitiba, além de Brasília e do município de Goiânia. Veja os resultados completos no Sidra. A próxima divulgação do IPCA-15, referente a abril, será no dia 25 do mês que vem, e do IPCA-E, referente ao segundo trimestre de 2025, será em 26 de junho.