MELANCIA/CEPEA: Preços voltam a cair, mas seguem em altos patamares

Cepea, 8/11/2022 – Na primeira semana de novembro (de 31 de outubro a 4 de novembro), o preço da melancia recuou, após a alta na última semana do mês anterior, segundo informações do Hortifruti/Cepea. A queda ocorreu principalmente por conta da mudança de temperatura no Sul e no Sudeste. Contudo, apesar da desvalorização, os preços permanecem acima dos custos de produção, já que a oferta da fruta está bastante controlada em Uruana (GO), e as praças de Teixeira de Freitas (BA) e Marília/Oscar Bressane (SP) ainda não iniciaram a colheita de forma efetiva. Em Uruana (GO), a cotação da graúda (> 12 kg) foi de R$ 1,32/kg, recuo de 30,8% em comparação com a semana anterior. Na Ceagesp, por outro lado, houve pequeno aumento de 0,6% no mesmo comparativo, com média de R$ 2,87/kg. Vale lembrar que, no entreposto, a entrada de melancias foi limitada pelas paralisações, o que restringiu a qualidade das frutas que chegaram no final da semana. Fonte: Hortifrúti/Cepea (www.hfbrasil.org.br)

