MATO GROSSO
Melancia e Coco verde lideram custo-benefício na venda por atacado, revela boletim do ProHort
A melancia figura entre os produtos com melhor custo-benefício na Central Atacadista de Cuiabá nesta semana, segundo o boletim de preços do Programa de Modernização do Mercado Hortifrutigranjeiro (ProHort), divulgado pela Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf/MT) no site da instituição – confira aqui. O preço mínimo praticado na Central de Abastecimento de Cuiabá (Ceasa-MT) foi de R$ 1,80 por quilo, com valor mais comum de R$ 2,40, e máximo de R$ 2,60. Na sequência, aparece a dúzia do coco verde, entre R$ 32 e R$ 48, e o saco com 18 unidades de laranja, com preços que variam de R$ 48 a R$ 55.
Em Mato Grosso, o levantamento é realizado pela Seaf, Prefeitura de Cuiabá, Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer), e Associação dos Permissionários do Terminal Atacadista de Cuiabá (Apetac). O relatório de preços divulgado é utilizado pelos produtores para estipular o preço de venda em conformidade com o valor de mercado a fim de evitar prejuízos.
Além do acompanhamento semanal, o ProHort consolida relatórios mensais, semestrais e anuais, que consideram fatores como transporte, insumos e logística. “Esse levantamento é essencial para o planejamento da produção e da comercialização. Com os dados, o agricultor familiar evita prejuízos e o consumidor entende a variação dos preços”, destaca a secretária da Seaf, Andreia Fujioka.
Dados da última semana revelam que, entre os itens folhosos, o coentro, a salsa e a cebolinha mantiveram estabilidade: preço mínimo de R$ 8 a dúzia e o mais comum (máximo) de R$ 10. Segundo a economista da Seaf, servidora Bianca Georgia, esses produtos se destacam pela alta procura diária e fidelização dos consumidores.
Já produtos básicos como cebola, batata-doce e cenoura registraram pequenas oscilações, conforme a economista, com margens seguras para revenda e forte demanda no consumo doméstico. O preço do saco de 20 quilos da cebola nacional, por exemplo, variou entre R$ 35 e R$ 50 nos últimos sete dias, levando em conta o preço mínimo registrado, o valor mais comum cobrado pelos produtores, e o valor máximo registrado.
Entre as verduras, o destaque ficou para as de alto valor nutricional: agrião (R$ 20 a R$ 24 a dúzia), almeirão (R$ 18 a R$ 20) e couve (R$ 18 a R$ 24).
O ProHort foi instituído em 2005 pelo Governo Federal, com adesão de Mato Grosso em 2016. Toda segunda-feira, a Seaf distribui pela manhã as informações de preços para garantir transparência para agricultores. A medida ajuda os produtores de pequena escala a não comercializar os produtos por preço inferior ao de mercado. Os dados também são considerados essenciais pelo agricultor familiar para avaliar a viabilidade econômica da produção, definir estratégias de comercialização, negociar melhores preços com compradores, atender às demandas do mercado e incorporar novas tecnologias e técnicas de produção.
Relatórios divulgados pela Companhia Nacional de Abastecimento (Ceasa) mostram que Mato Grosso destaca-se na divulgação dos preços de 68 produtos hortigranjeiros, com constância, periodicidade e precisão. “Em comparação com a tabela nacional, a de Mato Grosso oferece uma análise mais aprofundada dos setores agrícolas. É essencial para quem busca competitividade e assertividade na elaboração de propostas e orçamentos”, destaca o coordenador do ProHort na Seaf, Bosco Maiolino de Mendonça. O servidor executa um metódico e preciso trabalho de atualização e divulgação das tabelas de preços da secretaria.
Na ponta, o levantamento é feito pelo engenheiro agrônomo da prefeitura, Vanderlei Aparecido dos Santos. Ainda de madrugada, quando os caminhões descarregam os produtos no Terminal Atacadista, no Distrito Industrial, em Cuiabá, ele começa a percorrer os boxes instalados no espaço com aproximadamente 200 produtores comercializando frutas, legumes e verduras. “Durante a semana, coletamos os dados e, aos finais de semana, finalizamos o levantamento. No boletim, informamos o preço mais comum, além dos valores mínimo e máximo praticados no atacado”, explica Vanderlei.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Ganha Tempo passa a ofertar serviços do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande
O Ganha Tempo do Cristo Rei, em Várzea Grande, passou a ofertar, nesta terça-feira (19.8), sete serviços do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE/VG). O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h.
Os serviços ofertados e já disponíveis para toda a população são: alteração cadastral, emissão de segunda via de faturas, renegociação de débitos, reativação de cavalete, recebimento de reclamações e orientações gerais, além da solicitação de ligação de água e vistoria e análise de viabilidade.
Para o secretário de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, Basílio Bezerra, a implementação do órgão em Várzea Grande representa um compromisso do Governo do Estado com a sociedade.
“Ser parceiro do município de Várzea Grande e do DAE, ajudando a atender as necessidades de 77 bairros, onde residem cerca de 145 mil mato-grossenses, como a grande região do Cristo Rei, é um privilégio para nós. Estamos aqui para abrir as portas e oferecer o melhor atendimento possível à população, com a dedicação, respeito e o compromisso de sempre”, destacou o secretário.
A adjunta de Serviços e Patrimônio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), Karol Martimiano, pontuou que a parceria é algo para somar.
“É uma grande felicidade poder contribuir com um novo canal de atendimento à população várzea-grandense. Aqui no Ganha Tempo, temos um atendimento de qualidade, com mais de 99% de satisfação, entre ‘excelente’, ‘bom’ e ‘ótimo’. Isso nos enche de orgulho, pois sabemos que cada cidadão atendido é um passo em direção a um serviço público mais eficiente e acessível”, explicou.
Crédito: Eliseu Vitório/Seplag-MT
O vice-prefeito de Várzea Grande, Tião da Zaeli, que estava no lançamento da parceria, agradeceu ao Governo por proporcionar mais qualidade de vida à população com a implementação desse novo atendimento no bairro Cristo Rei.
“As pessoas não precisarão mais se deslocar até o centro da cidade para resolver questões como o pagamento de contas de água ou regularizar sua situação junto ao DAE. Tudo pode ser feito aqui, de forma prática e rápida. Esse tipo de serviço é uma grande facilidade e um conforto para quem precisa de agilidade. Não é apenas sobre resolver um problema, é sobre oferecer mais qualidade de vida e melhorar a experiência de cada cidadão”, pontuou.
O diretor-presidente do DAE, Zilmar Dias, explicou que a inclusão desses serviços no Ganha Tempo contribuirá com a arrecadação, além de trazer mais agilidade para a população.
“Essa implementação também contribui para um aumento na arrecadação, pois o DAE estava enfrentando um déficit devido ao fechamento da unidade anterior. Com o novo espaço, muito mais moderno e acessível, podemos oferecer um serviço mais eficiente e gerar mais recursos para melhorar ainda mais o atendimento à população”, finalizou.
As sete unidades do Ganha Tempo, nos municípios de Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Sinop, Barra do Garças e Cáceres, disponibilizam em um único espaço um conjunto de serviços públicos, com a finalidade de prestar atendimento com padrão de qualidade e eficiência, facilitando o acesso do cidadão.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Escola de Governo está com inscrições abertas para curso ESG e Políticas Públicas
A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MT), por meio da Escola de Governo, está com inscrições abertas para o curso ESG e Políticas Públicas. São 40 vagas exclusivas para servidores do Poder Executivo Estadual.
As inscrições podem ser feitas até o dia 2 de setembro, clicando aqui. A capacitação será realizada no dia 5 de setembro, das 8h às 12h, na sede da Escola de Governo.
Os participantes terão acesso a conceitos relacionados ao Meio Ambiente, à Sociedade e à Governança (ESG, sigla em inglês, para Environmental, Social and Governance), que devem ser considerados na formulação e aplicação de políticas públicas. Também será promovida uma discussão sobre os principais desafios e as oportunidades de aplicar essas diretrizes na administração pública.
De acordo com o facilitador, Adriano Sabino, a iniciativa surge da necessidade do Poder Executivo Estadual em atender às exigências da Lei nº. 14.133/2021, que estabelece o processo de licitações e contratos administrativos, por meio do Decreto nº. 1.525/2022, que regulamenta essas atividades no setor público.
“Para além das normativas de compras públicas, o curso propõe discutir questões relacionadas ao meio ambiente, ao social e à governança, além de trabalhar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), sempre na perspectiva da administração pública”, finaliza o servidor público.
Todos os participantes que cumprirem os requisitos serão certificados.
Fonte: Governo MT – MT
Rede de enfrentamento à violência contra a mulher de Pontes e Lacerda se mobiliza no Agosto Lilás
Mutirão de limpeza e melhorias chega a mais de 30 localidades nesta quarta-feira (20)
Melancia e Coco verde lideram custo-benefício na venda por atacado, revela boletim do ProHort
Conselho Municipal de Cultura abre inscrições para vagas de titulares e suplentes
Ação das Polícias Militar e Civil prende faccionados por sequestro de adolescente de 17 anos em Mirassol D’Oeste
Segurança
Ação das Polícias Militar e Civil prende faccionados por sequestro de adolescente de 17 anos em Mirassol D’Oeste
Uma ação entre policiais militares do 17º Batalhão, com apoio da Polícia Judiciária Civil, prendeu dois homens e uma mulher...
Polícia Civil prende traficante que atuava como motorista de aplicativo para entrega de drogas
Um motorista de aplicativo que realizava transporte de entorpecentes foi preso em flagrante pela Polícia Civil, na terça-feira (19.8), durante...
Polícia Civil deflagra “Operação Ruptura” com alvos em três cidades do Estado
A Polícia Civil deflagrou na manhã desta quarta-feira (20.8), a “Operação Ruptura”, com o objetivo de desarticular as ações criminosas...
MT
Brasil
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais
Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
INSS notificará beneficiários vítimas de descontos a partir de terça
Quem indicar que não autorizou desconto poderá pedir reembolso A partir desta terça-feira (13), os aposentados e pensionistas que sofreram descontos em...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
CIDADES6 dias atrás
Prefeitura alinha cooperação estratégica para promover proteção da saúde dos servidores municipais
-
CIDADES5 dias atrás
Esporte: Sinop sedia circuito mundial profissional e juvenil inédito de beach tênnis
-
CIDADES6 dias atrás
Prefeitura de Sinop convoca população para atualização cadastral e pesagem do Bolsa Família
-
ELEIÇÕES7 dias atrás
Justiça Eleitoral Móvel atenderá moradores de Salto do Céu e de Rio Branco
-
JUSTIÇA6 dias atrás
Inscrições abertas para Seminário Virtual Solo Seguro Amazônia
-
CIDADES7 dias atrás
Mutirão Rural entrega 100 óculos a moradores da Gleba Mercedes em parceria entre Prefeitura e entidades
-
CIDADES5 dias atrás
Prefeitura de Sinop realiza Mutirão da Cidadania de segunda-feira (18) a quarta-feira (20)
-
Saúde5 dias atrás
Ministério da Saúde e Fiocruz realizam audiência pública sobre estudo de viabilidade de integração do Hospital Federal da Lagoa com o IFF/Fiocruz