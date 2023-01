MELÃO/CEPEA: Exportações da parcial da safra 2022/23 estão limitadas

Cepea, 17/01/2023 – As exportações brasileiras de melão da safra 2022/23 estão menores do que o esperado entre agosto e dezembro/22. Isso porque os embarques começaram fracos e não se recuperaram nos últimos meses do ano. Conforme dados da Secex, o volume exportado na parcial da campanha foi de apenas 127 mil toneladas, queda de 25% frente ao mesmo período na temporada 2021/22. A receita foi de US$ 99 milhões (FOB), recuo de 11%. De acordo com os colaboradores do Hortifruti/Cepea, o ocorrido se deve à redução na área de cultivo nacional, relacionada aos seguintes fatores: chuva mais frequente, crise da Europa (principal destino brasileiro), altos preços do frete marítimo, falta de contêineres e diminuição na qualidade do serviço. Fonte: Cepea/Hortifruti – www.hfbrasil.org.br

