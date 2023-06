Melhores equipes do Estado disputam títulos de campeãs dos Jogos Escolares Mato-grossenses

As melhores equipes escolares de Mato Grosso disputam, de 01 a 07 de julho, os títulos de campeãs estaduais nas modalidades de basquetebol, handebol, futsal e voleibol. Realizada pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), a etapa estadual dos Jogos Escolares Mato-grossenses reúne, em Lucas do Rio Verde (MT), 94 equipes formadas por estudantes de 12 a 14 anos de municípios de todas as regiões do Estado.

A abertura oficial do evento será no domingo (1º.07), às 19h30, no Estádio Municipal Passo das Emas, que fica no bairro Menino Deus, em Lucas do Rio Verde. Com a presença de público e autoridades, a solenidade envolve o acendimento da pira olímpica e a apresentação das delegações municipais, que contam com cerca de 1,5 mil pessoas, entre atletas, técnicos e dirigentes.

“Depois de competirem e vencerem suas etapas regionais, agora os estudantes irão lutar pelo título estadual. Com certeza, será um evento de muita emoção e aprendizados para todos. Nós, da Secel, agradecemos demais pela confiança dos pais, dos municípios envolvidos e a parceria da prefeitura de Lucas do Rio Verde na realização dessa etapa estadual. Vamos juntos fortalecer o desporto escolar”, enfatiza o secretário adjunto de Esporte e Lazer da Secel, David Moura.

Participam da disputa estadual todas as equipes campeãs das etapas regionais que foram realizadas nas dez regiões esportivas mato-grossenses, de abril a junho deste ano. Também são incluídos na competição os times escolares da Capital mato-grossense e do município-sede.

Divididas por modalidade e gênero, as equipes representam 43 municípios mato-grossenses, já que alguns tiveram mais de uma equipe vencedora na fase regional correspondente.

Nessa etapa estadual, estarão presentes as delegações de Água Boa, Alto Araguaia, Apiacás, Arenápolis, Barão de Melgaço, Barra do Garças, Cáceres, Campo Novo do Parecis, Campo Verde, Campos de Júlio, Comodoro, Confresa, Cuiabá, Guarantã do Norte, Guiratinga, Ipiranga do Norte, Itiquira, Juara, Juína, Lucas do Rio Verde, Marcelândia, Mirassol D´Oeste, Nobres, Nossa Senhora do Livramento, Nova Olímpia, Paranaíta, Pedra Preta, Pontes e Lacerda, Porto Alegre do Norte, Portos dos Gaúchos, Poxoréu, Primavera do Leste, Querência, Ribeirãozinho, Rondonópolis, São José do Rio Claro, Sapezal, Sinop, Sorriso, Tangará da Serra, Terra Nova do Norte, Várzea Grande e Vila Rica.

Etapa Estadual

As partidas da etapa estadual dos Jogos Escolares Mato-grossenses acontecem em diferentes espaços esportivos de Lucas do Rio Verde, de acordo com a modalidade, a partir das 7h30, de domingo (1º.07).

O ginásio da Escola Estadual Ângelo Nadin recebe os jogos de basquetebol e handebol, que também serão disputados nos ginásios Pimpão e Didé Martin. Já o ginásio da Escola Municipal Vinícius de Moraes será palco das disputas de futsal e do voleibol, que também ocorrem nos ginásios Rio Verde e Ernesto Zortéa.

As equipes vencedoras em cada modalidade e gênero garantem vagas para representar Mato Grosso nos Jogos Escolares Brasileiros, que são organizados pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE).

Neste mês, ainda serão realizadas as etapas estaduais das modalidades esportivas individuais e dos Jogos Estudantis, que abrangem seleções municipais formadas por estudantes de 15 a 17 anos. Respectivamente, essas outras duas competições mato-grossenses ocorrem em Várzea Grande, de 13 a 16 de julho, e em Água Boa, de 21 a 27 de julho.