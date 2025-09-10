Membro de facção envolvido em homicídios em Sorriso é preso pela Polícia Civil no Pará

Um faccionado, considerado de alta periculosidade e envolvido em crimes de homicídios, sequestro, tortura e tráfico de drogas em Sorriso, teve o mandado de prisão preventiva cumprido, nesta quarta-feira (10.9), em ação conjunta das Polícias Civis de Mato Grosso e do Pará.

Com base em investigações conduzidas pela Delegacia de Sorriso, o suspeito foi localizado e preso no município de Castelo dos Sonhos, no Pará.

Apontado como integrante de uma facção criminosa atuante em Sorriso, o suspeito teve o envolvimento identificado em dois homicídios consumados e um tentado na região. Ele estava com dois mandados de prisão em aberto pelos crimes.

Um dos homicídios, que teve como vítima Rone Gomes dos Santos, de 36 anos, ocorreu no dia 4 de agosto deste ano. Na ocasião, a vítima foi alvejada com diversos disparos de arma de fogo no bairro Morada do Bosque, em Sorriso.

Ele também é investigado por uma tentativa de homicídio, que ocorreu no dia 4 de abril deste ano, em uma residência no bairro Mario Raiter. Na ocasião, a vítima, de 31 anos, foi chamada até a porta e, após conversar com os suspeitos, foi alvejada por dois disparos de arma de fogo. A vítima foi socorrida ao Hospital Regional de Sorriso e conseguiu sobreviver aos ferimentos.

As investigações da Delegacia de Sorriso apontaram que o criminoso também teve participação em um terceiro homicídio ocorrido no município. Além desses crimes, o suspeito está envolvido em diversos outros crimes, como sequestro, tortura e tráfico de drogas.

Durante as investigações para localização do foragido, os policiais da Delegacia de Sorriso descobriram o possível paradeiro dele na cidade de Castelo dos Sonhos.

Após a troca de informações entre as Polícias Civis dos dois estados, foi possível localizar o criminoso, que estava se escondendo no município paraense.

Após ter o mandado de prisão cumprido, o preso foi encaminhado à Delegacia de Castelo dos Sonhos para as providências cabíveis, sendo posteriormente colocado à disposição da Justiça.

Fonte: Policia Civil MT – MT