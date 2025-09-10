SEGURANÇA
Membro de facção envolvido em homicídios em Sorriso é preso pela Polícia Civil no Pará
Um faccionado, considerado de alta periculosidade e envolvido em crimes de homicídios, sequestro, tortura e tráfico de drogas em Sorriso, teve o mandado de prisão preventiva cumprido, nesta quarta-feira (10.9), em ação conjunta das Polícias Civis de Mato Grosso e do Pará.
Com base em investigações conduzidas pela Delegacia de Sorriso, o suspeito foi localizado e preso no município de Castelo dos Sonhos, no Pará.
Apontado como integrante de uma facção criminosa atuante em Sorriso, o suspeito teve o envolvimento identificado em dois homicídios consumados e um tentado na região. Ele estava com dois mandados de prisão em aberto pelos crimes.
Um dos homicídios, que teve como vítima Rone Gomes dos Santos, de 36 anos, ocorreu no dia 4 de agosto deste ano. Na ocasião, a vítima foi alvejada com diversos disparos de arma de fogo no bairro Morada do Bosque, em Sorriso.
Ele também é investigado por uma tentativa de homicídio, que ocorreu no dia 4 de abril deste ano, em uma residência no bairro Mario Raiter. Na ocasião, a vítima, de 31 anos, foi chamada até a porta e, após conversar com os suspeitos, foi alvejada por dois disparos de arma de fogo. A vítima foi socorrida ao Hospital Regional de Sorriso e conseguiu sobreviver aos ferimentos.
As investigações da Delegacia de Sorriso apontaram que o criminoso também teve participação em um terceiro homicídio ocorrido no município. Além desses crimes, o suspeito está envolvido em diversos outros crimes, como sequestro, tortura e tráfico de drogas.
Durante as investigações para localização do foragido, os policiais da Delegacia de Sorriso descobriram o possível paradeiro dele na cidade de Castelo dos Sonhos.
Após a troca de informações entre as Polícias Civis dos dois estados, foi possível localizar o criminoso, que estava se escondendo no município paraense.
Após ter o mandado de prisão cumprido, o preso foi encaminhado à Delegacia de Castelo dos Sonhos para as providências cabíveis, sendo posteriormente colocado à disposição da Justiça.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Integrante de facção é preso por tráfico de drogas durante operação da PM em Jaciara
Policiais militares do Grupo de Apoio (GAP) do 28º Batalhão prenderam um homem faccionado, de 21 anos, por tráfico ilícito de drogas, na noite desta terça-feira (9.9), em Jaciara. Com o suspeito, foram apreendidas porções de substâncias análogas a cocaína e pasta base de cocaína.
Durante patrulhamento pela Operação Tolerância Zero, a equipe do GAP recebeu denúncias anônimas de transeuntes sobre a localização de um integrante de facção criminosa, que estaria fazendo a venda de drogas na região de um bairro da cidade.
Os militares seguiram até o endereço informado e encontraram um suspeito, com as mesmas características informadas, próximo de um campo de futebol. A PM se aproximou para abordagem e o homem fugiu correndo em direção a uma residência, onde foi detido.
O suspeito resistiu às ordens policiais e foi algemado pela equipe. Dentro da residência, os militares localizaram 23 pinos contendo cocaína e 15 porções de pasta base de cocaína. Também foram encontrados balança de precisão, celulares e cartões de diversos bancos.
Diante do flagrante, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido até a delegacia da cidade para registro da ocorrência e entregue à Polícia Judiciária Civil para demais providências cabíveis.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
Polícia Civil cumpre busca referente à investigação de um latrocínio em Cuiabá
Policiais civis da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos Automotores (DERFVA), cumpriram nesta quarta-feira (10.9), um mandado judicial referente a apuração de um crime de latrocínio contra um vigilante ocorrido em Cuiabá.
A ordem de busca e apreensão domiciliar foi decretada pelo Núcleo de Inquéritos Policiais (NIPO) da Comarca de Cuiabá, embasada na investigação da DERFVA, sendo cumprida em uma residência no bairro Residencial Nico Baracat.
No endereço do suspeito a equipe da DERFVA apreendeu dois celulares, os quais serão encaminhados à Perícia Oficial e Identificação Técnica (POLITEC) para análise de dados.
As informações obtidas através dos aparelhos subsidiaram as diligências que continuam para esclarecer o roubo seguido de morte, praticado no bairro Jardim Industriário, em abril deste ano.
Fonte: Policia Civil MT – MT
