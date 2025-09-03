Membro de facção procurado por ameaçar matar ex-companheira em MT é preso em SP

Após investigação da Delegacia de Polícia Civil de Campos de Júlio, a Polícia Civil de São Paulo prendeu, nesta quarta-feira (3.9), um homem, de 35 anos, acusado de ameaçar matar a ex-companheira, de 26 anos.

A vítima teve um relacionamento conturbado com o suspeito por cerca de um ano, entre maio de 2022 e fevereiro de 2023, em que foi agredida fisicamente e verbalmente, chegando a ser jogada contra um espelho e ter suas redes sociais e contas bancárias rackeadas. Os dois terminaram várias vezes, episódios em que o suspeito ameaçava matá-la.

Por fim, o suspeito foi embora de Campos de Júlio para fugir de uma facção criminosa. Porém, do relacionamento nasceu uma filha e o suspeito continuou indo atrás da vítima, a ameaçando e perseguindo, o que a fez registrar o primeiro boletim de ocorrência, em abril de 2024, por ameaça.

Já em abril deste ano, a vítima registrou um novo boletim de ocorrência contra o ex-companheiro, afirmando ter sido ameaçada por ele e que temia por sua vida, por isso, requereu medidas protetivas de urgência, que foram concedidas.

No entanto, no dia 17 de agosto, a vítima recebeu um vídeo no aplicativo WhatsApp com conteúdo ameaçador, em que uma pessoa faz menção ao nome dela e profere ameaças como: “Vou subir o morro com o decreto dela”, a xinga e afirma que ela seria baleada de fuzil.

No vídeo, também foi possível ver a sombra de uma pessoa armada, aparentemente com uma arma de fogo de cano longo. Com medo, a vítima procurou uma delegacia e registrou um novo boletim de ocorrência.

O delegado Mateus Almeida Oliveira Reiners representou pela prisão preventiva do suspeito, que foi deferida pela Justiça. Após investigações, foi identificado que o suspeito estava em São Paulo (SP).

Diante disso, a Polícia Civil de São Paulo foi acionada e cumpriu o mandado na manhã desta quarta-feira (3), em uma residência no Centro Histórico de São Paulo. Ele passou por exame de corpo de delito e audiência de custódia e foi encaminhado para o sistema penitenciário de São Paulo, para posteriormente ser recambiado para Mato Grosso.

Fonte: Policia Civil MT – MT