Membro de facção procurado por ameaçar matar ex-companheira em MT é preso em SP
Após investigação da Delegacia de Polícia Civil de Campos de Júlio, a Polícia Civil de São Paulo prendeu, nesta quarta-feira (3.9), um homem, de 35 anos, acusado de ameaçar matar a ex-companheira, de 26 anos.
A vítima teve um relacionamento conturbado com o suspeito por cerca de um ano, entre maio de 2022 e fevereiro de 2023, em que foi agredida fisicamente e verbalmente, chegando a ser jogada contra um espelho e ter suas redes sociais e contas bancárias rackeadas. Os dois terminaram várias vezes, episódios em que o suspeito ameaçava matá-la.
Por fim, o suspeito foi embora de Campos de Júlio para fugir de uma facção criminosa. Porém, do relacionamento nasceu uma filha e o suspeito continuou indo atrás da vítima, a ameaçando e perseguindo, o que a fez registrar o primeiro boletim de ocorrência, em abril de 2024, por ameaça.
Já em abril deste ano, a vítima registrou um novo boletim de ocorrência contra o ex-companheiro, afirmando ter sido ameaçada por ele e que temia por sua vida, por isso, requereu medidas protetivas de urgência, que foram concedidas.
No entanto, no dia 17 de agosto, a vítima recebeu um vídeo no aplicativo WhatsApp com conteúdo ameaçador, em que uma pessoa faz menção ao nome dela e profere ameaças como: “Vou subir o morro com o decreto dela”, a xinga e afirma que ela seria baleada de fuzil.
No vídeo, também foi possível ver a sombra de uma pessoa armada, aparentemente com uma arma de fogo de cano longo. Com medo, a vítima procurou uma delegacia e registrou um novo boletim de ocorrência.
O delegado Mateus Almeida Oliveira Reiners representou pela prisão preventiva do suspeito, que foi deferida pela Justiça. Após investigações, foi identificado que o suspeito estava em São Paulo (SP).
Diante disso, a Polícia Civil de São Paulo foi acionada e cumpriu o mandado na manhã desta quarta-feira (3), em uma residência no Centro Histórico de São Paulo. Ele passou por exame de corpo de delito e audiência de custódia e foi encaminhado para o sistema penitenciário de São Paulo, para posteriormente ser recambiado para Mato Grosso.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Polícia Civil apreende caminhão que distribuía cestas básicas para facção criminosa na região de fronteira
Um caminhão, carregado de cestas básicas, foi apreendido pela Polícia Civil, nesta quarta-feira (3.9), em ação realizada pela Delegacia de Mirassol d’Oeste. Os produtos eram distribuídos por membros de uma facção criminosa em locais investigados como ponto de venda de drogas na região de fronteira.
As investigações foram iniciadas depois que os policiais da Delegacia de Mirassol d’Oeste receberam informações das Delegacias de Comodoro e de Pontes e Lacerda, que indicavam que um caminhão-baú estava sendo utilizado por uma facção criminosa para distribuir cestas básicas nas cidades de Mato Grosso.
As entregas estavam ocorrendo nos municípios que estão em região de fronteira. A distribuição mais recente foi realizada em uma boca de fumo em São José dos Quatro Marcos. As informações apontavam, ainda, que a próxima entrega seria realizada na cidade de Mirassol d’Oeste.
Com base nas informações, os policiais de Mirassol d’Oeste passaram a monitorar por meio de câmeras de segurança e verificaram o momento em que o veículo entrou na cidade. O caminhão-baú seguiu para um bar, onde começou a descarregar as cestas básicas.
Os policiais realizaram a abordagem do motorista e do responsável pelo descarregamento do material. Questionados, eles confessaram que estavam há mais de 15 dias realizando as entregas das cestas básicas em várias cidades. Diante das evidências, as cestas básicas e notas fiscais foram apreendidas.
Os responsáveis pelas entregas foram conduzidos à Delegacia de Mirassol d’Oeste para prestar esclarecimentos, sendo posteriormente liberados. Segundo o delegado responsável pelas investigações, Gustavo Ataíde, todas as evidências indicam que os materiais apreendidos eram destinados por membros da facção criminosa. As investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos no crime.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Polícia Civil recupera R$ 175 mil de vítima de golpe com falso perfil em Mato Grosso
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá, recuperou, na segunda-feira (1º.9), R$ 175 mil, de um empresário de Primavera do Leste (250 km de Cuiabá), após ele ser vítima de um golpe do falso perfil.
O empresário havia feito um orçamento e um projeto de marcenaria, com a intenção de contratar uma empresa para realizar o serviço. Porém, depois disso, um golpista entrou em contato com a vítima se passando por representante da empresa de móveis planejados.
O suspeito falou que daria andamento no serviço, deu detalhes do projeto e convenceu o empresário de que ele estava falando com um funcionário da empresa de marcenaria. Com isso, a vítima foi convencida a pagar pelo serviço, que seria iniciado.
Após constatar o crime, o empresário entrou em contato com a Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá, que acionou o setor antifraude da instituição bancária.
A ação rápida resultou na recuperação de todo o valor transferido pela vítima, que foi bloqueado antes de ser dissipado pelos criminosos.
O caso segue em investigação para identificar todos os envolvidos e apurar se há conexões com outros golpes semelhantes aplicados em Mato Grosso.
Prevenção
A Polícia Civil alerta que fraudes dessa natureza têm se tornado frequentes e recomenda que, antes de qualquer pagamento, os empresários confirmem diretamente com os responsáveis habituais as informações de contas bancárias, evitando agir apenas com base em mensagens ou contatos inesperados.
“E toda vez que houver algum problema com transferência de valor mediante PIX, a primeira providência que a vítima tem que fazer é acionar o Mecanismo Especial de Devolução (MED), ou através do aplicativo do banco, ou ligando para a agência bancária. Porque quando você aciona, o banco bloqueia o dinheiro e fica mais fácil recuperar, não dá tempo do criminoso fazer a transferência”, explicou a delegada Eliane Moraes, titular da Delegacia de Estelionato de Cuiabá.
Fonte: Policia Civil MT – MT
