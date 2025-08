Membro de facção que tentou matar três jovens da mesma família é preso

A Delegacia da Polícia Civil de Peixoto de Azevedo (675 km de Cuiabá) prendeu, nessa terça-feira (5.8), um homem, de 23 anos, acusado de tentar matar três jovens da mesma família, moradores do município.

Na noite dessa segunda-feira (4), o suspeito pulou o muro da casa da família, por volta das 22 horas, e atirou diversas vezes. A mesma casa já havia sido local de uma tentativa de homicídio a mando de uma facção criminosa no dia 23 de julho, quando dois jovens da mesma família (primos), de 18 e 28 anos, foram alvejados, mas foram socorridos pela família e resistiram aos ferimentos.

O crime nessa segunda-feira (4) foi uma nova tentativa de matar os sobreviventes da primeira tentativa de homicídio. Porém, estes não estavam presentes no momento da segunda tentativa, somente um primo e irmão das duas primeiras vítimas, que conseguiu se esconder e não ser atingido.

Depois do atentado, em um perfil do Instagram, foi encaminhada mensagens para os sobreviventes do primeiro atentado perguntando se eles haviam gostado dos disparos e dizendo que “o que é deles está na cintura dele”, fazendo alusão a arma de fogo.

Buscas

Diante do ocorrido, a Polícia Civil, em conjunto com o 22º Batalhão da Polícia Militar de Peixoto de Azevedo, iniciou buscas ao suspeito de realizar os disparos, de 23 anos.

Nessa terça-feira (5), os policiais encontraram a casa em que o investigado se abrigava, mas ele fugiu pelos fundos, pulando os telhados das residências. Na casa, os policiais encontraram 22 munições não deflagradas de calibre 380. Já na residência do ataque, foram apreendidos 13 estojos e cinco projéteis deflagrados.

As equipes continuaram as buscas e fizeram um cerco no último lugar que o suspeito havia sido visto, na região do Centro Antigo de Peixoto de Azevedo. Durante a tarde dessa terça-feira (5), os policiais conseguiram capturar o investigado na Rua Júlio Campos.

Ele foi levado para a delegacia, onde foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio doloso.

