Membros da Comissão de Enfrentamento ao Assédio participam de círculo de paz

O prefeito de Várzea Grande, Kalil Baracat, defendeu que a implantação dos corredores Ônibus de Transporte Rápido (BRT) será importante para oferecer um transporte digno e de qualidade para a população da região metropolitana.

“Esse modal vem para atender Cuiabá e Várzea Grande, hoje nós temos até mais de um milhão de habitantes nessas duas cidades, que precisam de uma alternativa, porque os ônibus já não são suficientes”, afirmou.

Em Várzea Grande, as obras do BRT começaram na Avenida da FEB, onde está sendo executada a concretagem das pistas por onde passarão os ônibus. A previsão é de que até o fim deste ano este serviço seja finalizado. A Avenida continuará com duas pistas disponíveis para os veículos, além da pista de concreto para o BRT.

Com o avanço das obras, o próximo passo é realizar as intervenções necessárias nas avenidas Couto Magalhães e Filinto Müller, que também receberão o novo modal. “A gente vê que a construção gera transtornos, toda obra gera transtornos e a sociedade fica incomodada. Mas é de fundamental importância, haja vista que Várzea Grande sofreu ao longo dos anos com essa cicatriz no meio da cidade”, completou o prefeito Kalil.

Nas duas avenidas serão executados serviços de drenagem, de forma a acabar com os alagamentos locais, além da implantação da pista de concreto. O objetivo do Governo do Estado é realizar as obras antes do período do natal, para não prejudicar o comércio local. Outra medida tomada será a não interdição das ruas, realizando a obra de forma segmentada.

Diferente do Veículo Leve sobre Trilhos, que encerrava sua operação em frente ao aeroporto, o BRT vai acessar a Avenida Couto Magalhães e a Travessa Maracajú, até chegar ao Terminal André Maggi. De lá, os ônibus retornarão pela Avenida Filinto Müller, até chegar à Avenida da FEB, novamente.

A decisão de fazer o BRT entrar no centro de Várzea Grande, foi tomada em conjunto com a prefeitura, com o objetivo de melhor atender os usuários do transporte público.

Pesquisas de Origem e Destino realizadas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) mostram que o Aeroporto Marechal Rondon não é um ponto onde a população inicia ou encerra suas viagens. O interesse é, justamente, acessar o centro da cidade, onde já está o Terminal André Maggi, que será completamente reformado.

A alteração na rota do BRT, assim como todo o projeto, foi apresentada em duas audiências públicas realizadas em setembro de 2021. Os documentos estão disponíveis desde então no site da Sinfra-MT. As mudanças já estavam, inclusive, nos projetos licitados em 2022.

Da mesma forma, em Cuiabá o BRT irá subir a avenida Getúlio Vargas, contornam em frente a praça 8 de Abril e retornar pela Isaac Póvoas, com o mesmo objetivo de garantir que os passageiros possam acessar o centro da cidade.

