Membros do MPMT debatem atuação de facções em presídios

“Execução Penal, Organizações Criminosas e Inteligência no Sistema Prisional” é o tema da edição dos Colóquios Ministeriais que ocorrerá nesta quarta-feira (14), no período da manhã, pela Plataforma Teams. O evento, realizado pelo Centro de Apoio Operacional da Execução Criminal e Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF) – Escola Institucional do MPMT, tem como público-alvo membros do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Fonte: Ministério Público MT – MT