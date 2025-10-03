Membros do MT serão palestrantes no VIII Encontro Nacional do Júri

A partir da próxima segunda-feira (6 de outubro), a Calculadora Itinerante de Compensação de Gases de Efeito Estufa do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) estará no Complexo dos Juizados Especiais. Responsável por calcular a quantidade de carbono gerado por cada pessoa, a ferramenta fará parte da programação da 3ª edição do Mutirão Interligue Já, que será realizada de 6 a 10 de outubro. A partir da próxima segunda-feira (6 de outubro), a Calculadora Itinerante de Compensação de Gases de Efeito Estufa do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) estará no Complexo dos Juizados Especiais. Responsável por calcular a quantidade de carbono gerado por cada pessoa, a ferramenta fará parte da programação da 3ª edição do Mutirão Interligue Já, que será realizada de 6 a 10 de outubro.

A calculadora itinerante foi lançada em setembro deste ano, durante o 10º Encontro de Sustentabilidade e 2º Seminário de Mudanças Climáticas. Coordenada pelo Núcleo de Sustentabilidade do Judiciário de Mato Grosso, a iniciativa é uma forma de conscientizar o cidadão sobre os impactos de suas ações no meio ambiente. A ideia é fazer com que, a partir das informações fornecidas pelo equipamento, o indivíduo reflita sobre suas escolhas diárias.

“Muitas vezes não percebemos a ligação entre as escolhas cotidianas e os impactos ambientais. É fundamental ampliar o conhecimento sobre como cada atitude pode aumentar ou reduzir essas emissões. Ações rotineiras como a forma de deslocamento até o trabalho, uso de energia elétrica, escolha do combustível, descarte de resíduos e hábitos de consumo geram gases de efeito estufa”, afirma a gestora do Núcleo de Sustentabilidade, Jaqueline Schoffen.

Além de mostrar o cálculo diário, semanal, mensal e anual dos itens transporte, energia, alimentação, resíduos e viagens, o dispositivo descreve atividades que podem ser adotadas para que o cidadão compense sua emissão. Junto com a calculadora, a ação contará com a reprodução de vídeo sobre processo de descarbonização e ainda com servidor do Núcleo de Sustentabilidade prestando orientações.

O TJMT também disponibiliza a opção virtual para realização do cálculo. Basta clicar neste link e preencher as informações solicitadas. As calculadoras itinerante e a virtual são iniciativas que atendem ao Programa Justiça Carbono Zero, instituído pela Resolução 594/2024, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Entre outras medidas, o documento estabelece que órgãos do Poder Judiciário devem buscar alcançar a neutralidade de carbono até o ano de 2030.

