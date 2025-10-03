Connect with us

JUSTIÇA

Membros do MT serão palestrantes no VIII Encontro Nacional do Júri

Publicado em

03/10/2025

O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), por meio da Unidade Nacional de Capacitação, promoverá nos dias 23 e 24 de outubro de 2025, em Brasília, o VIII Encontro Nacional do Ministério Público do Tribunal do Júri. Consolidado como espaço qualificado de discussão e intercâmbio de experiências, o evento busca fortalecer a atuação ministerial no plenário do Júri.Nesta edição, dois promotores de Justiça do Ministério Público de Mato Grosso serão palestrantes. O promotor de Justiça Kledyson Dionísio de Oliveira, autor de obra jurídica sobre a ampla defesa da vítima, participará do painel “A Ampla Defesa das Vítimas no Tribunal do Júri”, no dia 23, às 10h30.Já o promotor de Justiça César Danilo Ribeiro de Novais, coordenador-geral do Centro de Apoio Operacional (CAO) do Tribunal do Júri do MPMT e presidente da Confraria do Júri, será expositor no painel “Retórica e Persuasão no Plenário do Júri”, no dia 24, às 14h.A programação contempla painéis temáticos voltados à análise prática de questões relevantes para o exercício das funções constitucionais do Ministério Público, com foco na defesa da vida. O evento reunirá especialistas de todo o país, reafirmando o compromisso da instituição com a valorização do Tribunal do Júri como instância fundamental da justiça criminal.Confira aqui a programação completa do evento.

Fonte: Ministério Público MT – MT

Comentários Facebook
Related Topics:

JUSTIÇA

Emissão de carbono poderá ser medida com calculadora itinerante no Mutirão Interligue Já

Published

8 minutos atrás

on

03/10/2025

By

A partir da próxima segunda-feira (6 de outubro), a Calculadora Itinerante de Compensação de Gases de Efeito Estufa do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) estará no Complexo dos Juizados Especiais. Responsável por calcular a quantidade de carbono gerado por cada pessoa, a ferramenta fará parte da programação da 3ª edição do Mutirão Interligue Já, que será realizada de 6 a 10 de outubro.
A calculadora itinerante foi lançada em setembro deste ano, durante o 10º Encontro de Sustentabilidade e 2º Seminário de Mudanças Climáticas. Coordenada pelo Núcleo de Sustentabilidade do Judiciário de Mato Grosso, a iniciativa é uma forma de conscientizar o cidadão sobre os impactos de suas ações no meio ambiente. A ideia é fazer com que, a partir das informações fornecidas pelo equipamento, o indivíduo reflita sobre suas escolhas diárias.
“Muitas vezes não percebemos a ligação entre as escolhas cotidianas e os impactos ambientais. É fundamental ampliar o conhecimento sobre como cada atitude pode aumentar ou reduzir essas emissões. Ações rotineiras como a forma de deslocamento até o trabalho, uso de energia elétrica, escolha do combustível, descarte de resíduos e hábitos de consumo geram gases de efeito estufa”, afirma a gestora do Núcleo de Sustentabilidade, Jaqueline Schoffen.
Além de mostrar o cálculo diário, semanal, mensal e anual dos itens transporte, energia, alimentação, resíduos e viagens, o dispositivo descreve atividades que podem ser adotadas para que o cidadão compense sua emissão. Junto com a calculadora, a ação contará com a reprodução de vídeo sobre processo de descarbonização e ainda com servidor do Núcleo de Sustentabilidade prestando orientações.
O TJMT também disponibiliza a opção virtual para realização do cálculo. Basta clicar neste link e preencher as informações solicitadas. As calculadoras itinerante e a virtual são iniciativas que atendem ao Programa Justiça Carbono Zero, instituído pela Resolução 594/2024, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Entre outras medidas, o documento estabelece que órgãos do Poder Judiciário devem buscar alcançar a neutralidade de carbono até o ano de 2030.

Autor: Bruno Vicente

Fotografo: Alair Ribeiro

Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT

Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

JUSTIÇA

Comarca de Nortelândia completa 45 anos de história e prestação de serviços à comunidade

Published

38 minutos atrás

on

03/10/2025

By

A Comarca de Nortelândia celebrou nesta quinta-feira (2 de outubro) 45 anos de instalação, em um dia marcado pelo resgate da história da unidade. Criada pela Lei nº 4.004, de 30 de junho de 1978, a comarca foi oficialmente instalada em 1980 pelo então presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), desembargador Athaide Monteiro da Silva.

Nortelândia, conhecida como “Cidade Feliz” e situada a 253 quilômetros de Cuiabá, possui Vara Única, pertence à Entrância Inicial.

A comarca atende, ainda, distritos e localidades vizinhas, funcionando como um importante ponto de acesso ao Judiciário para a região médio-norte.

Com características de proximidade e vínculo comunitário, a Comarca de Nortelândia é frequentemente lembrada pela dedicação de sua equipe.

Durante a celebração, a juíza diretora em substituição legal da comarca, Marina Dantas Pereira, ressaltou a importância da data para a comunidade. “É com imensa satisfação e gratidão que celebramos os 45 anos de instalação da Comarca de Nortelândia. Nesta trajetória, vimos transformações, desafios e conquistas, sempre com o firme propósito de garantir o acesso à justiça à nossa população. A comarca se consolidou como um pilar institucional no município, com servidores dedicados e magistrados comprometidos. Em nome da equipe desta unidade, manifesto minha homenagem a todos os que integraram e integram este serviço público, bem como à população, que confia no nosso trabalho. Que nosso compromisso siga firme na promoção da justiça, com eficiência, respeito e acolhimento”, afirmou.

Assim como a vizinha Arenápolis, distante apenas cinco quilômetros, Nortelândia integra um polo jurisdicional estratégico. Ambas as comarcas compartilham semelhanças estruturais e históricas, mas também guardam peculiaridades próprias, reflexo da identidade de suas comunidades.

Autor: Flávia Borges

Fotografo:

Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT

Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Segurança

SEGURANÇA03/10/2025

Polícia Militar prende homem em flagrante por violência doméstica em Sorriso

Policiais militares do 12º Batalhão prenderam um homem, de 37 anos, por ameaça e lesão corporal motivada por violência doméstica,...
SEGURANÇA03/10/2025

Polícia Civil prende jovem envolvida com o tráfico de drogas em Nova Xavantina

Uma jovem que vinha comercializando entorpecentes em Nova Xavantina (645 km a leste de Cuiabá), foi presa em flagrante pela...
SEGURANÇA03/10/2025

Polícia Civil prende homem por descumprir medida protetiva em Água Boa

A Polícia Civil, com atuação da Delegacia de Água Boa cumpriu, na manhã desta sexta-feira (3.10), um mandado de prisão...

MT

Brasil

Brasil02/10/2025

Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH

Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Brasil02/10/2025

Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...
Brasil30/09/2025

Senador expressa indignação com decisões que interferem com CPMI

Na abertura da reunião da CPMI do INSS nesta segunda-feira (29), o presidente do colegiado, senador Carlos Viana (Podemos-MG), citou...

Economia & Finanças

Mais Lidas da Semana

Copyright © 2018 - Agência InfocoWeb - 66 9.99774262