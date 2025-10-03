JUSTIÇA
Membros do MT serão palestrantes no VIII Encontro Nacional do Júri
O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), por meio da Unidade Nacional de Capacitação, promoverá nos dias 23 e 24 de outubro de 2025, em Brasília, o VIII Encontro Nacional do Ministério Público do Tribunal do Júri. Consolidado como espaço qualificado de discussão e intercâmbio de experiências, o evento busca fortalecer a atuação ministerial no plenário do Júri.Nesta edição, dois promotores de Justiça do Ministério Público de Mato Grosso serão palestrantes. O promotor de Justiça Kledyson Dionísio de Oliveira, autor de obra jurídica sobre a ampla defesa da vítima, participará do painel “A Ampla Defesa das Vítimas no Tribunal do Júri”, no dia 23, às 10h30.Já o promotor de Justiça César Danilo Ribeiro de Novais, coordenador-geral do Centro de Apoio Operacional (CAO) do Tribunal do Júri do MPMT e presidente da Confraria do Júri, será expositor no painel “Retórica e Persuasão no Plenário do Júri”, no dia 24, às 14h.A programação contempla painéis temáticos voltados à análise prática de questões relevantes para o exercício das funções constitucionais do Ministério Público, com foco na defesa da vida. O evento reunirá especialistas de todo o país, reafirmando o compromisso da instituição com a valorização do Tribunal do Júri como instância fundamental da justiça criminal.Confira aqui a programação completa do evento.
Fonte: Ministério Público MT – MT
Emissão de carbono poderá ser medida com calculadora itinerante no Mutirão Interligue Já
Comarca de Nortelândia completa 45 anos de história e prestação de serviços à comunidade
A Comarca de Nortelândia celebrou nesta quinta-feira (2 de outubro) 45 anos de instalação, em um dia marcado pelo resgate da história da unidade. Criada pela Lei nº 4.004, de 30 de junho de 1978, a comarca foi oficialmente instalada em 1980 pelo então presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), desembargador Athaide Monteiro da Silva.
Nortelândia, conhecida como “Cidade Feliz” e situada a 253 quilômetros de Cuiabá, possui Vara Única, pertence à Entrância Inicial.
A comarca atende, ainda, distritos e localidades vizinhas, funcionando como um importante ponto de acesso ao Judiciário para a região médio-norte.
Com características de proximidade e vínculo comunitário, a Comarca de Nortelândia é frequentemente lembrada pela dedicação de sua equipe.
Durante a celebração, a juíza diretora em substituição legal da comarca, Marina Dantas Pereira, ressaltou a importância da data para a comunidade. “É com imensa satisfação e gratidão que celebramos os 45 anos de instalação da Comarca de Nortelândia. Nesta trajetória, vimos transformações, desafios e conquistas, sempre com o firme propósito de garantir o acesso à justiça à nossa população. A comarca se consolidou como um pilar institucional no município, com servidores dedicados e magistrados comprometidos. Em nome da equipe desta unidade, manifesto minha homenagem a todos os que integraram e integram este serviço público, bem como à população, que confia no nosso trabalho. Que nosso compromisso siga firme na promoção da justiça, com eficiência, respeito e acolhimento”, afirmou.
Assim como a vizinha Arenápolis, distante apenas cinco quilômetros, Nortelândia integra um polo jurisdicional estratégico. Ambas as comarcas compartilham semelhanças estruturais e históricas, mas também guardam peculiaridades próprias, reflexo da identidade de suas comunidades.
Segurança
Polícia Militar prende homem em flagrante por violência doméstica em Sorriso
Policiais militares do 12º Batalhão prenderam um homem, de 37 anos, por ameaça e lesão corporal motivada por violência doméstica,...
Polícia Civil prende jovem envolvida com o tráfico de drogas em Nova Xavantina
Uma jovem que vinha comercializando entorpecentes em Nova Xavantina (645 km a leste de Cuiabá), foi presa em flagrante pela...
Polícia Civil prende homem por descumprir medida protetiva em Água Boa
A Polícia Civil, com atuação da Delegacia de Água Boa cumpriu, na manhã desta sexta-feira (3.10), um mandado de prisão...
MT
Brasil
Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH
Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...
Senador expressa indignação com decisões que interferem com CPMI
Na abertura da reunião da CPMI do INSS nesta segunda-feira (29), o presidente do colegiado, senador Carlos Viana (Podemos-MG), citou...
