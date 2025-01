Menos de 19% do público alvo está vacinado contra dengue em Várzea Grande

Secretaria de Serviços Públicos está ouvindo a população que passa pelo Terminal André Maggi com objetivo de tornar o serviço mais eficiente e confortável

A rotina de quem frequenta diariamente o terminal intermunicipal “André Maggi”, em Várzea Grande, está ganhando atenção especial. Durante todo o mês de janeiro, uma pesquisa inédita está sendo realizada no local pela secretaria municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana. O objetivo? Escutar a população, identificar problemas e transformar o transporte público em um serviço mais eficiente, seguro e confortável.

De acordo com o secretário municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, Gerson Ronei Scarton Júnior, o principal foco é dar voz aos usuários. “O transporte público é parte essencial da vida de milhares de pessoas. Queremos entender as reais necessidades dos passageiros para oferecer um serviço que realmente faça a diferença no dia a dia de quem depende dele”, afirma.

O levantamento – que mensura a qualidade dos serviços -, que está sendo feito pelos agentes de trânsito, busca levantar informações sobre diversos aspectos, desde a estrutura do terminal até a qualidade da frota, horários e tempo de espera. A coordenadora regional de Serviços Públicos, Ana Paula Morcillo, explica que a pesquisa é uma oportunidade de resolver problemas antigos de forma mais efetiva.

“Desde que assumimos, recebemos muitas reclamações sobre o transporte: ônibus antigos, atrasos e até a estrutura do terminal. Com a pesquisa, poderemos trabalhar diretamente nos pontos que mais incomodam a população. Utilizar melhor os recursos públicos, e, o que for de responsabilidade da secretaria, vamos agir, o que for da União Transportes, vamos cobrar soluções rápidas”, garantiu Ana Paula.

Ela também destacou que a gestão do terminal é compartilhada entre a prefeitura – que cuida da limpeza e organização das plataformas, banheiros, entorno – e a União Transportes – responsável pela frota e as linhas. “É um trabalho conjunto, todos estamos empenhados em melhorar a experiência do usuário”, afirmou.

PARA A PRÁTICA – Além de identificar os problemas, a pesquisa permitirá que os recursos públicos sejam aplicados com mais eficiência, beneficiando diretamente a população. “Nossa prioridade é atender as pessoas da melhor maneira possível, e isso só será possível entendendo suas dores e demandas”, reforçou o secretário adjunto de Serviços Públicos, José Carlos.

Os resultados da pesquisa devem ser divulgados em fevereiro, e a partir daí as ações começarão a ser implementadas. “Queremos, acima de tudo, garantir um transporte público mais seguro e acessível para quem usa o sistema todos os dias. A opinião da população é a base de todo esse trabalho e a pesquisa representa mais do que números será um passo importante para colocar os usuários no centro das decisões e transformar o transporte público em um serviço. digno e eficiente para todos”, pontuou o gestor.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT