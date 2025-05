Mercado de frango e ovos enfrenta baixa nos preços com impacto direto ao produtor

Os produtores de aves e ovos vêm enfrentando semanas difíceis com a queda no valor pago pela carne de frango e pelos ovos no mercado interno. O motivo principal para essa retração nos preços é a superoferta de frango, resultado direto da confirmação de um caso de gripe aviária em uma granja comercial de matrizes no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul.

Com isso, países da União Europeia e outros 24 parceiros comerciais suspenderam temporariamente as compras do produto brasileiro. Além disso, 16 países impuseram restrições ao frango vindo do Rio Grande do Sul, e dois pararam de comprar especificamente da cidade onde o caso foi registrado.

Com boa parte das exportações paradas, a produção que antes era enviada ao exterior agora está sendo vendida aqui dentro do país. Isso aumentou muito a quantidade de carne disponível nos mercados e supermercados, principalmente vinda do Sul, que é a principal região produtora e exportadora de frango do Brasil. O excesso de oferta, somado à queda no consumo — comum no fim do mês, quando o dinheiro já está mais curto —, acabou derrubando os preços pagos aos produtores. Para quem depende da venda do frango para manter a atividade, a situação exige atenção e cautela.

No mercado de ovos, a realidade também não é muito diferente. O mês de maio terminou com vendas fracas, estoques cheios nas granjas e queda nos preços em praticamente todas as regiões acompanhadas pelo Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada). Para tentar equilibrar a oferta e evitar maiores perdas, produtores de algumas regiões têm descartado galinhas poedeiras mais velhas, numa tentativa de enxugar a produção.

Apesar desse cenário difícil, há uma luz no fim do túnel. Segundo o Ministério da Agricultura, o Brasil conseguiu abrir dez novos mercados para exportações agropecuárias nesta última semana, incluindo países como Bahamas, Camarões, Coreia do Sul, Costa Rica, Japão e Peru. Esses acordos envolvem não só carne de frango, mas também carne bovina, suína, ovos férteis, óleo de peixe e até subprodutos do etanol de milho usados para alimentação animal. São novas portas que se abrem em meio à crise, e que, com o tempo, podem ajudar a aliviar o impacto para o produtor rural.

Até lá, o momento é de atenção e de buscar estratégias para enfrentar esse período de preços mais baixos. Manter a sanidade dos plantéis, acompanhar de perto o mercado e ajustar a produção são passos fundamentais para atravessar esse momento com o menor prejuízo possível.

