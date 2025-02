Mercado do boi gordo inicia 2025 com oscilações e incertezas

O mercado do boi gordo começou o ano com oscilações nos preços da arroba, refletindo o equilíbrio instável entre oferta e demanda. Janeiro foi marcado por valorização nas cotações, impulsionadas pelo bom ritmo das exportações e pela oferta restrita de animais prontos para o abate. No entanto, na segunda quinzena, o cenário mudou, com a retração do consumo interno e ajustes por parte dos frigoríficos.

Segundo dados da consultoria Safras & Mercado, o preço da arroba do boi gordo encerrou o mês de janeiro com diferentes variações regionais. Em São Paulo, a cotação ficou em R$ 325,08, apresentando leve recuo em relação aos dias anteriores. Em Goiás, a arroba foi negociada a R$ 307,86, enquanto em Minas Gerais fechou a R$ 314,41. No Mato Grosso do Sul, o valor foi de R$ 312,39, enquanto no Mato Grosso atingiu R$ 321,93.

O comportamento do mercado foi influenciado por fatores sazonais e conjunturais. O início do ano tradicionalmente apresenta um enfraquecimento da demanda interna, impactada pelo período pós-festas e pela descapitalização das famílias. Com isso, os frigoríficos adotaram uma postura mais cautelosa nas compras, o que pressionou as cotações em algumas regiões.

No atacado, os preços da carne bovina também oscilaram ao longo do mês. Cortes do dianteiro e da ponta de agulha apresentaram maior estabilidade, devido à preferência do consumidor por proteínas de menor valor agregado. Já os cortes do traseiro registraram retração, refletindo a menor demanda no mercado interno.

Por outro lado, o setor de exportação seguiu como um fator de sustentação para os preços. As vendas de carne bovina para o mercado externo continuaram firmes, com a China mantendo sua posição como principal destino da proteína brasileira. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), o volume exportado em janeiro apresentou crescimento em relação ao mesmo período do ano anterior, o que ajudou a equilibrar o mercado interno.

Especialistas do setor avaliam que o desempenho do mercado em fevereiro será decisivo para definir a tendência dos preços no primeiro trimestre. A entrada dos salários na economia pode estimular o consumo interno e dar suporte à demanda, mas o ritmo das exportações seguirá sendo um fator-chave para a formação das cotações. Além disso, a oferta de animais terminados também será um elemento determinante para a movimentação do mercado.

Diante desse cenário, o agronegócio brasileiro segue atento às oscilações do mercado e às estratégias para manter a competitividade. A diversificação de mercados, o fortalecimento das exportações e a gestão eficiente da produção serão essenciais para garantir a estabilidade do setor em um ambiente econômico dinâmico e desafiador.

Fonte: Pensar Agro