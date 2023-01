Mercado financeiro eleva projeção da inflação de 5,48% para 5,74%

A maior contribuição para o resultado do IPC-S partiu do grupo Transportes cuja taxa de variação passou de 0,18% para 0,61% na terceira quadrissemana de janeiro de 2023.

O IPC-S da terceira quadrissemana de janeiro de 2023 sobe 0,62% e acumula alta de 4,42% nos últimos 12 meses. A evolução recente da variação acumulada em 12 meses encontra-se no gráfico do release.

FGV – Nesta apuração, cinco das oito classes de despesa componentes do índice registraram acréscimo em suas taxas de variação. A maior contribuição para o resultado do IPC-S partiu do grupo Transportes cuja taxa de variação passou de 0,18%, na segunda quadrissemana de janeiro de 2023 para 0,61% na terceira quadrissemana de janeiro de 2023. Nesta classe de despesa, cabe mencionar o comportamento do item gasolina, cujo preço variou 0,82%, ante -0,24% na edição anterior do IPC-S.

Também registraram acréscimo em suas taxas de variação os grupos: Educação, Leitura e Recreação (1,45% para 2,14%), Comunicação (0,54% para 0,75%), Habitação (0,04% para 0,11%) e Despesas Diversas (0,17% para 0,26%). Nestas classes de despesa, vale destacar o comportamento dos itens: cursos formais (3,27% para 4,75%), combo de telefonia, internet e TV por assinatura (0,53% para 1,38%), condomínio residencial (-0,12% para 0,56%) e conselho e associação de classe (0,53% para 0,73%).

Em contrapartida, os grupos Vestuário (0,71% para 0,22%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,66% para 0,52%) e Alimentação (0,68% para 0,63%) apresentaram recuo em suas taxas de variação. Nestas classes de despesa, vale citar os itens: roupas femininas (0,44% para -0,33%), artigos de higiene e cuidado pessoal (0,73% para 0,07%) e óleos e gorduras (1,51% para 0,98%).

A próxima apuração do IPC-S, com dados coletados até o dia 31.01.2023 será divulgado no dia 01.02.2023.

Para saber mais, acesse o site.