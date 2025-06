Mercadorias apreendidas pela Sefaz reforçam segurança pública em Cuiabá

Um jovem de 18 anos foi detido pela Polícia Civil de Lucas do Rio Verde, neste domingo (2.6), sob a suspeita de estuprar o primo de sete anos de idade. A prisão ocorreu na casa da mãe do suspeito, no bairro Parque das Américas.

O crime teria ocorrido na casa da avó do suspeito, situada no bairro Cidade Nova. Conforme relato da mãe da vítima, deixou o menor no local, onde teria ficado por cerca de uma hora. Nesse período teria sofrido o estupro por parte do primo.

De acordo com o ela, ao chegar para buscar o filho, deparou-se com a criança chorando no banheiro da casa, dizendo que o primo teria abaixado as calças do menor e penetrado seu órgão genital na criança.

Diante do fato, a mãe chegou a questionar o suspeito, que negou ter praticado o ato sexual contra o menor. Além disso, a ação, segundo ela, também teria sido rechaçada pelos avós do rapaz.

Em razão de toda a situação, a mãe da criança, na companhia do menor, foi até a delegacia do município para comunicar o fato.

Após a ciência do ocorrido, foram feitas diligências policiais no intuito de localizar o suspeito, que foi detido na casa da mãe.

Segundo os policiais, a mãe do suspeito tentou criar obstáculos na detenção do rapaz, mesmo diante do flagrante. Ela chegou a ser conduzida até a delegacia para prestar esclarecimentos e liberada em seguida.

O suspeito foi detido para realização dos procedimentos legais que o caso requer e mantido à disposição da Justiça.

Fonte: Policia Civil MT – MT