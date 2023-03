Mês da Mulher: Iniciativa criada pela primeira-dama Márcia Pinheiro pode virar lei nacional

Garantir o atendimento à saúde. É mediante essa premissa, que a UBS Distrito da Guia realizou uma ação que possibilitou o atendimento a dez pessoas por médicos psiquiatra, psicólogo e assistente social do CAPs 2 (Centro de Atenção Psicossocial). A ação foi realizada no dia 3.

A iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), através da Regional Rural, considerou o fato de que há pacientes sem condições de buscar o atendimento na área urbana. Dentre as demandas atendidas, foram realizadas seis consultas na área da psiquiatria e, outras quatro, da psicologia. Outras duas pessoas foram encaminhadas para atendimento no Caps. Em um dos casos, a equipe da saúde foi buscar a paciente em casa. Com quadro depressivo a pessoa relutava em buscar ajuda médica.

“Sempre realizamos consultas, testes rápidos, vacinas e encaminhamentos necessários para população da região, que dependem da unidade da Guia. Mas, ainda assim, nos deparamos com situações especiais, tem muita gente que precisa, mas não vai para a cidade para tratamento. Por isso, trouxemos os profissionais até a UBS da Guia, para que recebam o atendimento e tenham qualidade de vida, especialmente porque precisam de ajuda”, explicou a coordenadora da Regional Rural, Marinete de Oliveira Ribeiro.

No CAPs, o atendimento é porta aberta, onde o usuário é acolhido e recebe uma avaliação que é feita por dois profissionais, podendo ser assistente social, psicólogo, farmacêutico, técnica de enfermagem ou o próprio médico.

“Sempre mantemos dois profissionais para realizar a avaliação do caso, se terá de passar pela terapia com psicólogo ou assistente social. Ou se é necessário imediato acompanhamento com médico clínico em saúde mental ou psiquiatra da unidade, bem como atividades terapêuticas, mas isso vai decorrer com o tempo, que inclui as oficinas, as sessões com a psicóloga e outras terapias disponíveis na Unidade”, explicou a coordenadora Técnica de Saúde Mental na Atenção Secundária, Darcí Bezerra.

O acompanhamento através do CAPs contribui para melhorar a situação das pessoas que se encontram desmotivadas, com baixa autoestima, depressivas, entre outros problemas que envolvem a saúde mental.

Em relação aos serviços especializados, entre eles de psiquiatria e psicologia, também são ofertados pelo Centro de Especialidades Médicas (CEM), via encaminhamento da Atenção Básica, ou seja, pelas Unidades Básicas de Saúde quando identificam a necessidade.

Além do atendimento voltado para o psíquico e emocional, na UBS Guia, também foram disponibilizados serviços com assistente social.

Participaram da ação a psicóloga Vanessa Barbosa Lopes, o psiquiatra Jonas Valença, a assistente social, Elvira Aparecida Rosa vieira e a técnica de enfermagem Greice Raquel da Costa Santos. Com apoio da gerente do CAPs 2, Maria Estela Moura Taborelli, que prontamente colaborou para realização da ação.