Mês da Mulher: Secretaria recebe convite e ministra palestra à colaboradoras de Centro-Oeste Airports

A Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Dom Bosco do Praeirinho, localizada no bairro Praeirinho, recebeu nesta segunda-feira (21), o Projeto Planeta Água em Cena 4. Pela manhã, 130 estudantes da Pré-Escola II (5 anos) e do 1º ao 4º Ano, assistiram ao espetáculo que se repete no período da tarde, para outros 134 alunos. Realizado por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Cuiabá-Secretaria Municipal de Educação e a empresa Iguá Saneamento, o projeto visa incentivar o público infantil a preservar o meio ambiente, utilizando a linguagem teatral e a literatura.

A diretora da unidade educacional, Marcia Aparecida dos Santos Pinheiro avaliou como excelente a iniciativa. “Através de uma linguagem lúdica, a peça proporciona interatividade e reforça temas que trabalhamos com os estudantes, de conscientização e sobre a importância da preservação desse bem tão precioso para a vida. Além disso, é uma oportunidade única, de contato com o teatro”, salientou a diretora Marcia Aparecida.

A educadora explicou a partir da peça, outras atividades serão realizadas em sala de aula com a leitura do livro, interpretação do texto e outras definidas pelos professores.

Entre os estudantes, o entusiasmo e a empatia com os personagens foram grandes e, animados, os alunos acompanharam o desenrolar da história, com muita atenção.

Sobre a peça

A peça teatral conta a história de Pinguinho, um pinguim curioso que um dia se vê às voltas com um problema: a falta de água em sua casa. Preocupado, ele vai buscar informações e para isso conta com os conhecimentos do avô, Vovô Pingão, e outros amigos..

Também vão receber o projeto que comemora o Dia Mundial da Água – 22 de março, estudantes do 1º ao 6º Ano, das EMEBs Prof. Rafael Rueda, localizada no bairro Jardim Umuarama e Osmar José do Carmo Cabral, no bairro Osmar Cabral, nesta terça (22) e quarta-feira (23), respectivamente. Ao todo, 571 estudantes vão participar do projeto.

Serviço

Projeto Planeta Água em Cena 4

22/03 – terça-feira

Horário: 10h e 14h

Local: EMEB Prof. Rafael Rueda – Jardim Umuarama

23/03 – quarta-feira

Horário: 10h e 14h

Local: EMEB Osmar José do Carmo Cabral – Osmar Cabral