Mês da Primeira Infância é lembrado com ações educativas nas unidades socioassistenciais

Além dos serviços já conhecidos, como ofertas de emprego, cadastro e captação de vagas, emissão de Carteira de Trabalho Digital e orientações para obter Seguro Desemprego, o Sine Municipal oferece também um serviço para as empresas: um espaço físico para que os empregadores realizem entrevistas de emprego para quem está à procura de recolocação no mercado de trabalho.

“A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, oferece um serviço chamado “Sala do Empregador”. Este serviço permite que as empresas façam entrevistas de emprego com candidatos em um espaço do Sine. Temos duas unidades que oferecem este espaço: uma é no Sine do Coxipó e a outra é no Sine Central, anexo ao Cuiabanco”, revelou Dagmar Arantes, gerente do Cuiabanco.

Bárbara Denna, analista de RH das Lojas G, realizou entrevistas durante esta semana no espaço oferecido no Sine Central e aprovou a iniciativa. “Estamos utilizando o espaço do Sine para conduzir entrevistas para a contratação de uma equipe de 65 pessoas para a nova loja que será inaugurada em breve. Sempre que fazemos contratações desse tipo, firmamos parcerias locais para auxiliar no processo de emprego na cidade. Temos três horários de agendamento: às 8h, às 10h30 e às 13h30. Durante o dia, realizamos entrevistas e aplicamos testes aos candidatos. Os retornos positivos são dados em até três dias, enquanto os retornos negativos são comunicados se não houver contato em três dias. O espaço do Sine é fundamental para nossas seleções. A cidade tem sido bastante receptiva, apoiando a geração de empregos e a economia local. Essa parceria é vital para nós, pois, mesmo tendo outras lojas, não temos sempre um espaço apropriado para entrevistas”, elogiou. As entrevistas de emprego para a nova unidade das Lojas G continuam até a próxima segunda-feira (21).

“Para usar o espaço, as empresas devem procurar o Sine Coxipó ou o Sine Centro para fazer a solicitação e a reserva da sala. A Sala do Empregador é uma ótima maneira para as empresas encontrarem candidatos qualificados para suas vagas. O serviço é gratuito e as empresas podem usar o local quantas vezes forem necessárias”, concluiu Dagmar.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT