Mesa redonda discute inclusão social e direitos humanos em Cuiabá

A primeira-dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro, acompanhou, na tarde desta terça-feira (12), na Praça Alencastro, a apresentação especial de encerramento das atividades do ano letivo de 2023 do Coral Infantojuvenil ‘Canto da Gurizada’.

No evento, Márcia Pinheiro falou sobre o Natal da Gente 2023, que com uma extensa programação nos bairros de Cuiabá e a apresentação dos estudantes, que foi inesquecível.

“O Natal é isso, emoção, e a gestão Emanuel Pinheiro quer levar essa emoção para as famílias cuiabanas, para celebrarmos o Natal! O Coral Infanto-Juvenil Canto da Gurizada é um sonho concretizado. Uma bela apresentação. Estão todos de parabéns, os estudantes e os profissionais, pelo empenho e dedicação”.

A secretária Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado, lembrou que este é o sétimo ano que a Educação de Cuiabá fecha com chave de ouro as atividades do ano letivo. “O coral era um sonho nosso e da primeira-dama Márcia Pinheiro. Hoje estamos com 110 estudantes e todos participaram, todos cantaram. A educação de Cuiabá tem avançado e muito, lembrando que a arte interfere de maneira positiva no processo ensino aprendizagem, incentivando os estudantes para a leitura e a escrita”, salientou Edilene Machado.

Na apresentação, os estudantes de 11 unidades educacionais da rede pública Municipal apresentaram as canções “De gotinha em gotinha”, de Paulo Tatit; “Pout-pourri – rasqueado e siriri”; “Cuiabá, musa querida”, música autoral do professor Alvani Almeida e estudantes da EMEB Maria Elazir; “Capital do rasqueado”, música autoral do professor Fernando Reis e “O Natal é tempo de amar”, de Debby Kerner.

Familiares presentes à apresentação se emocionaram. Cleunice da Silva Santana foi especialmente ver a neta se apresentar, Maria Antonela. “Acompanhamos as apresentações na escola e é emocionante ver ela se apresentando aqui. O rasqueado, no canto das crianças, ficou muito bonitinho. Fiquei muito emocionada. Me lembrei das cantigas que minha mãe canta”, disse a avó, orgulhosa.

Stefani Maciel Rodes, mãe do Lucas Rodrigues, estudante da EMEB Ana Tereza Arcos Krause, disse que sempre se emociona muito quando vê seu filho se apresentar. “Quase choro. Acompanhei a evolução dele, desde o início do ano, para chegar até aqui. É muito emocionante”. Lucas toca flauta doce na banda da escola. “Tem que ter muita habilidade para tocar flauta doce”, disse ele depois de dar um ‘palhinha’, do que iria apresentar.

O momento também foi marcante para Lucas Daniel de Amorim Souza, estudante da EMEB Silva Freire. Ele contou que superou a timidez e disse que apresentar na Praça foi uma experiência muito boa. “No início foi difícil, tinha vergonha, mas meus colegas me ajudaram. Gosto muito de cantar”, disse ele.

Heloisa Oliveira e Silva, estudante da EMEB Filogônio Correa disse que está adorando participar do coral. “Incrível, estou adorando. Gosto muito de cantar ‘O Natal é tempo de Amar’. No começo fiquei nervosa mas depois foi ‘incrivelmente incrível’, disse ela.

Coral ‘Canto da Gurizada”

O Coral Infanto-Juvenil ‘Canto da Gurizada’, formado por estudantes do 4º Ano, na faixa etária de 9 a 10 anos, foi criado em julho do ano passado como um projeto piloto, com o objetivo de promover atividades artístico-musicais para os estudantes da rede pública municipal, com ênfase na educação musical e formação de público.

Regido pela professora Eliane de Castilho Lírio tem em seu repertório canções da cultura popular regional, de compositores cuiabanos e mato-grossenses; músicas brasileiras de compositores renomados, músicas do cancioneiro folclórico brasileiro e da cultura de outros países.

Acompanharam a apresentação a secretária adjunta de Educação, Débora Marques Vilar e profissionais da Educação.

