Mesa redonda, sessão solene e oitivas de CPI marcam a semana da Câmara

Estudantes de 11 unidades educacionais da rede pública Municipal fazem nesta terça-feira (12), às 16h, na Praça Alencastro, de uma apresentação especial de encerramento das atividades do ano letivo 2023. O Coral Infanto-Juvenil ‘Canto da Gurizada”, formado por 175 estudantes do 4º Ano, na faixa etária de 9 a 10 anos, será acompanhado por um grupo instrumental formado por professores de música e estudantes.

O coral infanto-juvenil ‘Canto da Gurizada’ foi criado em julho do ano passado como um projeto piloto. Idealizado pela secretária Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado, tem como objetivo, promover atividades artístico-musicais para os estudantes da rede pública municipal com ênfase na educação musical e formação de público. “A participação dos estudantes em atividades artístico-musicais desenvolve habilidades importantes para a formação integral do ser humano. A prática do canto coral é ofertada na rede pública municipal de Educação de forma extracurricular, visando a melhoria da disciplina, da aprendizagem e das relações interpessoais entre os estudantes”, salientou Edilene Machado.

A regente, professora Eliane de Castilho Lírio, contou que o coral infanto-juvenil já realizou atividades musicais nas unidades e apresentações para o grande público, como a abertura do Seminário Integrador, evento da Educação que aconteceu em julho.

O repertório é composto por canções da cultura popular regional, de compositores cuiabanos e mato-grossenses; músicas brasileiras de compositores renomados, assim como do cancioneiro folclórico brasileiro, além de música de cultura de outros países.

Nos ensaios semanais nas unidades educacionais o grupo conta com a participação dos professores de Música da rede pública municipal. E nos ensaios gerais, que acontecem duas vezes por semestre, os coralistas trabalham na finalização das canções.

Serviço:

Apresentação Especial ‘Canto da Gurizada’ 2023

Data: 12/12

Hora: 16h

Local: Praça Alencastro

Repertório – De gotinha em gotinha – Paulo Tatit, Pout pourri – rasqueado e siriri, Cuiabá, musa querida – música autoral, professor Alvani Almeida e alunos da EMEB Maria Elazir, Capital do rasqueado: música autoral, professor Fernando Reis e O Natal é tempo de amar – Debby Kerner.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT