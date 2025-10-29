Metanol: 59 casos confirmados de intoxicação após consumo de bebidas alcoólicas

O Ministério da Saúde atualiza, nesta quarta-feira (29), o número de notificações de intoxicação por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas. Até o momento, foram registradas 103 notificações, sendo 59 casos confirmados e 44 em investigação. Outras 662 notificações foram descartadas.

O estado de São Paulo segue com o maior número de notificações, com 46 casos confirmados e 7 em investigação. O estado já descartou outras 446 notificações.

Além de São Paulo, há casos confirmados em Pernambuco (5), Paraná (6), Rio Grande do Sul (1) e Mato Grosso (1).

Em relação aos casos em investigação, São Paulo analisa 7; Pernambuco, 21; Rio de Janeiro, 2; Piauí, 5; Mato Grosso, 2; Mato Grosso do Sul, 1; Paraná, 4; e Tocantins, 1.

Dos casos confirmados, 15 evoluíram para óbito: 9 em São Paulo, 3 no Paraná e 3 em Pernambuco. Outros 9 óbitos seguem em investigação — sendo 3 em PE, 2 no PR, 1 em MG, 1 no MS e 2 em SP. Outras 35 notificações de óbitos foram descartadas.

Atualização

A atualização das notificações de intoxicação por metanol, decorrentes do consumo de bebidas alcoólicas, será realizada às segundas, quartas e sextas-feiras, após as 17h.

Acesse os dados por estado

Fonte: Ministério da Saúde