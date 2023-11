Meteorologista explica sensação térmica recorde em Guaratiba, no Rio

Pelo segundo dia consecutivo, o calor registrado em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, impressionou: a sensação térmica foi de 58,5 graus Celsius (ºC) às 9h15 da manhã desta terça-feira. Mas também pode ter causado surpresa a diferença em relação aos termômetros de rua, que marcavam temperatura de 35,5°C no mesmo período. O que explicaria esses números tão contrastantes?

A temperatura do ar, medida pelos termômetros, é o registro da quantidade de calor direto que vem do Sol ou do ambiente em que a pessoa está. A sensação térmica é uma estimativa dos especialistas para saber como o corpo humano reage ao calor. Isso porque, além da temperatura do ar, é preciso levar em consideração como a umidade do ar e os ventos têm impacto na percepção corporal.

Segundo a meteorologista Christiane Nascimento, do serviço municipal Alerta Rio, o bairro de Guaratiba reúne condições específicas que fazem a sensação térmica ser muito mais alta que a temperatura do ar.

“Guaratiba fica em uma região que está mais sob o efeito de ventos do quadrante norte, que são ventos mais quentes. Isso faz com que a temperatura do ar fique um pouco mais alta. E ela também está próxima de um corpo hídrico, que é a Baía de Sepetiba, o que aumenta a umidade relativa do ar no seu entorno. Então, a gente tem, assim, a sensação térmica do ar nessa região um pouco mais alta do que as outras”, explica Christiane.

O Alerta Rio anunciou que o calor registrado hoje foi o maior desde que o serviço começou a fazer medições de temperatura na cidade. Durante o ano, outras sensações térmicas altas foram registradas em 17 de fevereiro (58,3°C) e 4 de fevereiro (58°C). As temperaturas e sensações térmicas devem continuar altas ao longo da semana, principalmente no Sudeste e no Centro-Oeste.

