“Meu coração batia tão acelerado que parecia que ia explodir de tamanha emoção”, conta Siminina após espetáculo; Márcia Pinheiro destaca ampliação da iniciativa na gestão Emanuel Pinheiro

“Me preparei para dar o meu melhor e mostrar que contamos com a ajuda de professores que se dedicaram plenamente para nos ensinar as coreografias e entregarmos um espetáculo bonito e alegre. No Siminina, aprendemos a ser organizadas, disciplinadas e companheiras. Espero que este seja apenas o primeiro de muitos. Se Deus quiser, vou seguir a carreira de bailarina e, daqui a alguns anos, vou contar a todos que meu primeiro aprendizado foi no programa Siminina”, declarou Débora Ferreira Santos, 12 anos.

Débora foi uma das 600 meninas que emocionaram o público na apresentação do espetáculo ‘ O Reino Encantado das Simininas’, realizado no último domingo (8), no teatro da Universidade Federal de Mato Grosso-UFMT, em duas sessões.

Débora frequenta as atividades desde os cinco anos de idade e conta que um dos maiores aprendizados obtidos com o programa Siminina, oferecido pela Prefeitura de Cuiabá através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, e tendo como madrinha a primeira-dama Márcia Pinheiro, foi a disciplina.

“Minha mãe cuida da gente sozinha. E ainda tenho dois irmãos mais velhos. Ela tem que trabalhar o dia todo para sustentar a nossa família. Estar no Siminina a deixa tranquila, pois sabe que estou sendo bem cuidada. Muito obrigada à tia Dalma e à nossa madrinha, Márcia Pinheiro. Enquanto eu puder, quero permanecer no Siminina”, agradeceu Débora.

“Meu coração batia tão acelerado que parecia que ia explodir de tamanha emoção ao participar do Siminina e fazer parte desse espetáculo. Tenho 12 anos e estou no programa da unidade do bairro Altos da Boa Vista, em Cuiabá, desde os meus sete anos. Graças ao Siminina, sou uma aluna dedicada, estudiosa e companheira. Sempre que posso, ajudo os meus colegas. Sempre falo do Siminina para minhas amigas. O espetáculo é a realização de mais um sonho. Quando crescer, quero ser advogada e nos tempos livres praticar ballet. Quem sabe até me tornar professora e dar aulas para quem não tem condições de pagar por um curso de ballet. Estou muito, muito feliz. Quero cada vez mais aprender e ser uma pessoa melhor para ajudar minha família”, contou Isabele Fernanda de Souza, uma das beneficiárias do Siminina.

O Siminina é um programa social vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, com foco em crianças e adolescentes do sexo feminino, com idades entre 6 e 15 anos.

O programa visa proporcionar assistência qualificada com o objetivo de promover uma transformação real na vida biopsicossocial das participantes, incluindo crianças, adolescentes e suas famílias.

“Desde o primeiro ano da gestão do prefeito Emanuel Pinheiro, em 2017, a ampliação dos atendimentos nas comunidades foi uma prioridade. Hoje, o programa conta com 20 unidades em todas as regiões do município de Cuiabá, atendendo a 1.200 meninas, com uma equipe capacitada para desempenhar suas funções. No programa, elas participam de atividades culturais, artesanais, dança, flauta, teatro, fanfarra, ballet e apoio pedagógico. O Siminina tem a missão de promover conhecimento, autoestima e disciplina de forma amorosa, visando à proteção social, psicológica e pedagógica, moldando o futuro das jovens participantes”, afirmou a primeira-dama e madrinha do programa, Márcia Pinheiro.

“O programa Siminina tem como valores o amor, o comprometimento, a disciplina, a ética, a excelência, a igualdade, o respeito e a sabedoria. Esse é o nosso trabalho, o trabalho da gestão do nosso prefeito Emanuel Pinheiro, que é oferecer condições para melhorar a qualidade de vida com dignidade e humanização”, concluiu a primeira-dama.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT