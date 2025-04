Michelle Bolsonaro visita Cuiabá e apoia criação de Centro de Referência para Autistas

A ex primeira-dama Michelle Bolsonaro esteve em Cuiabá neste sábado (12), em visita marcada por pautas sociais e pelo reforço ao compromisso com a inclusão. Recebida por uma comitiva de autoridades locais, Michelle participou de um ato simbólico que firma a intenção de implantar o futuro Centro de Referência do Autista na capital mato-grossense.

O evento contou com a presença da presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, vereadora Paula Calil, além das parlamentares Dra. Mara, Baixinha Girardelli e diversas representantes do Executivo municipal. Estiveram presentes Hadassah Suzanah, secretária da Mulher; Juliana Palhares, da Ordem Pública; Ana Karla Costa, responsável pela Comunicação; coronel Vânia, que responde pela Assistência Social e é também vice-prefeita da capital; e Michelle Deher da pasta de Habitação. A primeira-dama do Estado, virgínia Mendes, também acompanhou a agenda.

O ponto alto da visita foi a assinatura de uma manifestação que “dispõe sobre manifestação de interesse visando formalizar os esforços necessários em prol do apoio à implantação e fortalecimento do futuro Centro de Referência do Autista de Cuiabá, com vistas à promoção da inclusão, do atendimento especializado e da defesa dos direitos das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA)”.

Michelle Bolsonaro, que tem se notabilizado por seu trabalho voltado à inclusão de pessoas com deficiência e causas sociais durante sua atuação pública, reafirmou seu compromisso com as famílias atípicas. “É uma honra estar em Cuiabá para apoiar esse passo tão importante. A construção de um Centro como este representa esperança, dignidade e respeito às pessoas com TEA”, declarou a primeira-dama.

Durante o evento, o prefeito Abilio Brunini destacou a importância da visita de Michelle Bolsonaro e fez questão de relembrar a trajetória da deputada federal Amália Barros, falecida em 2024. “A presença da Michelle aqui tem um simbolismo muito forte. Ela representa a continuidade de um trabalho que foi também da nossa querida deputada Amália Barros, que tanto lutou pela inclusão. Hoje também celebramos o protagonismo da nossa primeira-dama e vereadora Samantha Iris, mãe atípica, que sonhou, idealizou e batalhou por esse projeto da Casa do Autista”, afirmou o prefeito.

Samantha Iris, visivelmente emocionada, destacou a importância do momento. “Agora, a criação da Casa do Autista é um compromisso de todos nós. Não é mais um sonho individual, é uma responsabilidade coletiva”, declarou.

A iniciativa é vista como um marco para a capital, que pretende ampliar a rede de apoio e atendimento especializado às pessoas com autismo, garantindo mais acesso a serviços públicos e políticas inclusivas. O Centro deverá funcionar como um polo de referência para diagnóstico, acompanhamento e orientação de famílias, contribuindo diretamente para a qualidade de vida dos atendidos.

Com a formalização da disposição, o município de Cuiabá dá início aos trâmites técnicos e políticos para a futura instalação da Casa do Autista, que poderá se tornar modelo para outras cidades brasileiras.

#PraCegoVer

A foto mostra autoridades na mesa do Salão Nobre. O senador Wellington Fagrundes, está ao lado do prefeito Abilio, a primeira-dama Samantha, a presidente do PL Mulher Michelle Bolsonaro e a primeira-dama de MT, Virgínia Mendes.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT