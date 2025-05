Michelly Alencar articula a criação do Projeto Horta Escolar em unidades públicas de Cuiabá

Lideranças comunitárias e estudantes da Região Oeste de Cuiabá participaram, nesta quinta-feira (29), de uma reunião para discutir a participação da comunidade no projeto “Prefeitura de Cuiabá e Corpo de Bombeiros Juntos por uma Cuiabá sem Queimadas”. O encontro, realizado na EMEB Prof.° Ranulpho Paes de Barros, no bairro Santa Isabel, integra uma série de ações promovidas pela Prefeitura para tratar de medidas preventivas contra queimadas urbanas e rurais na capital.

A iniciativa é liderada pela Secretaria Adjunta Especial de Defesa Civil e pela Secretaria Adjunta de Relações Comunitárias, em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT).

Conforme o secretário adjunto especial de Defesa Civil, coronel Alessandro Borges Ferreira, o encontro marca o início das ações com foco na prevenção e no engajamento da sociedade. “Estamos reunindo subprefeitos, lideranças comunitárias e estudantes porque é fundamental que todos façam a sua parte. Essa mobilização percorrerá os bairros de Cuiabá, inclusive a zona rural, durante os meses de maio e junho. O objetivo é ampliar a conscientização e preparar a população para enfrentar o período crítico das queimadas que se aproxima”, afirmou.

A comandante do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar, tenente-coronel Pryscilla Jorge, destacou a importância do engajamento popular e os impactos das queimadas urbanas. “Queremos levar conhecimento à população sobre o que são as queimadas, suas consequências e implicações legais. Vamos explicar o período proibitivo, a responsabilidade criminal e as formas de prevenção. Também serão instalados pontos estratégicos de monitoramento na região metropolitana para atuação imediata em casos de incêndio”, explicou.

A reunião contou com a presença de representantes de 30 bairros da Região Oeste, incluindo o secretário da Associação de Moradores do Jardim Santa Isabel, Ibiapino Valmir; o presidente do bairro Amália, Odenil Jarcen; e o presidente do bairro Novo Terceiro, Antonio Fernando do Carmo.

#PraCegoVer

A imagem mostra a sala com o banner do projeto “Juntos por uma Cuiabá sem Queimadas” e, ao fundo, o secretário de Defesa Civil, coronel Alessandro Borges, explicando as ações preventivas enquanto lideranças e estudantes acompanham sentados em cadeiras.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT