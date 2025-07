Michelly Alencar cobra da gestão passada destino de “quase R$ 30 milhões” de emenda coletiva para cirurgias eletivas em Cuiabá

Durante participação na Tribuna Livre da Câmara Municipal de Cuiabá, nesta quinta-feira (3), o coronel Alessandro Borges, coordenador da Defesa Civil do município, destacou as ações preventivas que vêm sendo executadas para enfrentar o período de estiagem e combater os incêndios urbanos e florestais. Ele foi convidado pelo vereador Coronel Dias, que também elogiou o trabalho do órgão e sua atuação antecipada.

Em sua fala, o coronel Alessandro ressaltou a importância do planejamento e da conscientização da população para reduzir os focos de incêndio. “Estamos indo até os bairros, dialogando com os moradores e mostrando o que pode ser feito para prevenir. Atuamos também nas escolas, visando transformar essa cultura de colocar fogo em uma cultura de preservação”, afirmou.

Ele lembrou ainda que, além das ações educativas, há medidas legais e punitivas para quem insiste em práticas ilegais. “Existe multa para quem não limpa o terreno e para quem ateia fogo. Isso é uma penalidade administrativa. Mas também há responsabilização criminal que encaminhamos relatórios ao Ministério Público, à Polícia e à Delegacia do Meio Ambiente”, explicou.

O vereador Coronel Dias parabenizou a atuação da Defesa Civil. “A presença do coronel Alessandro aqui reforça o compromisso do município com a prevenção. Queimada não é solução — é crime e agrava a saúde pública”, declarou.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT