Michelly Alencar destaca a saúde mental como ferramenta fundamental na prevenção do feminicídio

A Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, por meio da Secretaria-Adjunta de Atenção Primária, está promovendo entre os dias 26 e 31 de maio a Semana do Tabagismo, uma iniciativa voltada à prevenção e combate ao uso do tabaco, em alusão ao Dia Mundial Sem Tabaco, celebrado no dia 31 de maio. Atualmente, cerca de 60 pessoas estão em tratamento na rede municipal de saúde para parar de fumar.

A programação inclui oficinas de capacitação para profissionais da saúde das regionais Norte, Rural e Leste, além de ações informativas direcionadas à população. A meta é ampliar o número de Unidades Básicas de Saúde (UBSs) com grupos de tabagismo ativos e capacitar as equipes para garantir um atendimento eficiente, acolhedor e contínuo às pessoas que desejam parar de fumar.

“Hoje temos 19 unidades ofertando o grupo de tabagismo, mas nossa meta é que todas as UBSs tenham esse serviço. Estamos estruturando e capacitando os profissionais para que, ainda neste ano, possamos ampliar esse número e garantir que o serviço esteja disponível em todos os bairros”, afirmou João Paulo Alcântara de Ortega, responsável técnico pelo programa de Controle do Tabagismo.

As oficinas são voltadas exclusivamente aos profissionais da rede municipal, visando prepará-los para conduzir sessões de tratamento. “Estamos fortalecendo a rede para que nenhuma pessoa interessada em parar de fumar precise se deslocar para longe ou esperar por muito tempo. Mesmo que seja um único paciente, o grupo será iniciado”, reforçou João Paulo.

Segundo ele, o tratamento oferecido nas UBSs segue os protocolos do Ministério da Saúde, com duração média entre três e seis meses, podendo incluir medicamentos como adesivos de nicotina, goma de mascar e bupropiona, todos disponibilizados gratuitamente.

Além da capacitação interna, duas ações externas serão realizadas no sábado (31), com mobilização das equipes da USF Santa Isabel e da USF Bela Vista, em espaços públicos. “Queremos envolver a população, divulgar os grupos e incentivar a adesão de novos participantes”, complementou João Paulo.

A secretária-adjunta de Atenção Primária, Catarina Célia de Araújo Amorim, destacou que a ação integra o plano da atual gestão municipal de reestruturar a rede de atenção básica, com foco na ampliação de serviços essenciais.

“Essa é uma das metas da atual gestão: fortalecer a Atenção Primária e garantir que programas importantes como o de controle do tabagismo estejam presentes em todas as unidades. A população precisa ter acesso ao tratamento com dignidade e perto de casa”, afirmou.

O problema do tabagismo ainda é uma realidade preocupante no Brasil. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), em 2019, 12,6% dos adultos brasileiros eram fumantes. Dados mais recentes da pesquisa Vigitel 2023 apontam para uma redução, com o percentual caindo para 9,3%. Em termos de gênero, os homens continuam sendo os mais afetados: 10,2% são fumantes, contra 7,2% das mulheres.

Apesar da queda nos últimos anos, o índice nacional caiu de 15,7% em 2006 para menos de 10% em 2021, o impacto do tabagismo ainda é profundo, cerca de 156 mil mortes anuais no Brasil estão associadas ao uso do tabaco. O fumo continua sendo um dos principais fatores de risco para doenças crônicas como o câncer de pulmão, que está entre os que mais matam no país.

“Desde agora, todas as unidades já podem captar as pessoas interessadas em parar de fumar. Com a capacitação em andamento e o reforço das equipes, o serviço estará disponível gradualmente em toda a rede”, destacou João Paulo.

“Mesmo que apenas uma pessoa queira parar de fumar, ela será atendida. O importante é iniciar, sensibilizar e fazer com que esse serviço ganhe força nas comunidades”, completou.

O RT reforça que a mobilização é permanente, e que pessoas interessadas em iniciar o tratamento contra o tabagismo devem procurar a UBS mais próxima para orientação.

Cronograma da Semana do Tabagismo

26/05/2025 – Oficina de Tabagismo (Regionais Norte e Rural)

Local: Auditório do Parque Estadual Massairo Okamura

Endereço: Av. Historiador Rubens de Mendonça – Centro Político Administrativo

Horário: 13h

30/05/2025 – Oficina de Tabagismo (Regional Leste)

Local: Auditório do Centro de Formação Escola Cuiabana (antiga Unirondon)

Endereço: Av. Beira Rio, 3001 – Jd. Europa

Horário: Integral (a partir das 8h)

31/05/2025 – Ação em Alusão ao Dia Mundial Sem Tabaco – USF Santa Isabel

Blitz informativa com o grupo de tabagismo

Local: Saída da USF Santa Isabel até o Parque das Águas

Horário: 7h

31/05/2025 – Ação em Alusão ao Dia Mundial Sem Tabaco – USF Bela Vista

Atividade: Caminhada de combate ao tabagismo

Local: USF Bela Vista

Horário: 7h

A imagem mostra a mão de um paciente segurando uma lista de questionários a serem preenchidos. A cartilha faz parte das ações do grupo de combate ao tabagismo, que está sendo implantado em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Cuiabá.

