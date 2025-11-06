Michelly Alencar destaca qualidade no atendimento do Centro Especializado em Reabilitação (CER II)

Débora Inácio – Assessoria vereadora Michelly Alencar

A vereadora Michelly Alencar (União Brasil), presidente da Comissão de Saúde da Câmara de Cuiabá, destacou a visita de fiscalização realizada ao Centro Especializado em Reabilitação de Nível II (CER II), localizado no bairro Pascoal Ramos, na capital.

O serviço, que integra a rede do Sistema Único de Saúde (SUS), oferece atendimento especializado em fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia e outros acompanhamentos voltados à reabilitação física e motora da população.

A parlamentar afirmou ter se surpreendido positivamente com a estrutura e a qualidade do atendimento oferecido.

“Estou acostumada a visitar unidades de saúde e sei das dificuldades que o setor enfrenta, mas ontem fui surpreendida. Conversei com pacientes que demonstraram grande satisfação e evolução no tratamento”, destacou Michelly.

Relatos de pacientes emocionaram a vereadora com suas histórias de superação.

“São pessoas que haviam perdido completamente a mobilidade e hoje estão recuperando seus movimentos graças ao trabalho realizado no CER II”, afirmou.

O centro também realiza atendimentos voltados a crianças com transtorno do espectro autista, oferecendo terapias que estimulam o desenvolvimento da comunicação e da convivência social.

“É um serviço de excelência, com profissionais comprometidos e resultados visíveis. Precisamos valorizar e dar visibilidade a esse trabalho que transforma vidas e fortalece o SUS”, concluiu Michelly Alencar.