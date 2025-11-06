Cuiabá
Michelly Alencar destaca qualidade no atendimento do Centro Especializado em Reabilitação (CER II)
Débora Inácio – Assessoria vereadora Michelly Alencar
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
Cuiabá
Prefeita e secretária lamentam o falecimento do agente comunitário de saúde Castilho Martins Rodrigues
A Prefeitura de Cuiabá, por meio da prefeita em exercício Vânia Rosa, da secretária municipal de Saúde Danielle Carmona e da Secretaria Adjunta de Atenção Primária, Cinara Brito, manifesta profundo pesar pelo falecimento do agente comunitário de saúde Castilho Martins Rodrigues, ocorrido nesta quarta-feira (5).
Castilho, de 33 anos, era lotado na Unidade de Saúde da Família (USF) Tijucal e exercia com dedicação e compromisso sua função junto à comunidade. O servidor, havia sido admitido em 2 de junho de 2025.
Solteiro, morava com a mãe, a quem a Prefeitura de Cuiabá estende condolências, assim como a todos os familiares, amigos e colegas de trabalho.
A gestão municipal reconhece e agradece pelos serviços prestados por Castilho em prol da saúde pública cuiabana e reforça votos de força e conforto aos que sentem sua partida.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Projeto institui multa a usuário flagrado com droga em espaço público em Cuiabá
Antoniel Pontes – Assessoria vereador Rafael Ranalli
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
Escuta social de população em situação de rua será nesta quinta (6)
Prefeitura de Sinop realiza ação de vacinação neste sábado (08) no Machado Supercenter
MPMT fortalece diálogo com sociedade em parceria com a Energisa
Feriado: Comarca de Porto dos Gaúchos suspende expediente nos dias 10 e 11 de novembro
Polícias Civis do RN e de MT cumprem mandados contra autor de extorsão cibernética em Cuiabá
A Polícia Civil de Mato Grosso cumpre, em apoio à Polícia Civil do Rio Grande do Norte, quatro ordens judiciais...
Polícia Civil deflagra 2ª fase da investigação que apura crime de extração ilegal de madeira em Juína
A Polícia Civil de Mato Grosso, deflagrou nesta quarta-feira (5.11), segunda etapa de investigação que apura crime de extração ilegal...
Fiscalização conjunta apreende 30 garrafas de whisky suspeitas de adulteração com metanol em Itanhangá
Trinta garrafas de whisky suspeitas de pertencerem a lotes de bebidas adulteradas com metanol foram apreendidas, nesta terça e quarta-feira...
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
