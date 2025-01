22/01/2025

Michelly Alencar leva demandas de fiscalizações à Comissão de Saúde e reforça luta por melhorias no atendimento

DA ASSESSORIA – Vereadora Michelly Alencar

A vereadora Michelly Alencar (UB) presidiu nesta terça-feira (21) a primeira reunião da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Cuiabá. Durante o encontro, foram discutidas demandas levantadas pela vereadora em suas fiscalizações nas unidades de saúde, com foco em fortalecer o atendimento e garantir soluções para problemas como superlotação, infraestrutura precária e falta de suporte na saúde mental.

“Essas pautas refletem o que vimos de perto durante as visitas. Como Comissão de Saúde, vamos ampliar a luta para que a população tenha o atendimento e o acolhimento que merece”, afirmou Michelly.

Saúde mental e estrutura das UPAs





Um dos temas discutidos foi o atendimento em UPAs para pessoas em surto, sejam emocionais ou portadoras de transtornos como o autismo. Também foi avaliada a situação dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), que enfrentam dificuldades estruturais e de pessoal. A reestruturação dessas unidades será uma das prioridades do grupo.

A vereadora ainda defendeu a realização de visitas técnicas às unidades básicas de saúde, com o objetivo de mapear os principais problemas, identificar gargalos no atendimento e buscar soluções em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Doenças sazonais em alerta

O aumento de 60% nos casos de dengue em Cuiabá em comparação ao mesmo período do ano passado também foi tema da reunião. Apesar do anúncio da reativação do Comitê de Prevenção e Controle da Dengue pela SMS, os vereadores cobraram ações mais contundentes para enfrentar a situação e prevenir novas epidemias.

Conscientização no Janeiro Branco

A saúde mental terá destaque na agenda da Comissão em janeiro, com ações de conscientização sobre transtornos como depressão e ansiedade. A busca por mais investimentos e o fortalecimento da rede de atendimento estão entre as metas.

As demandas discutidas na reunião foram apresentadas à secretária municipal de Saúde, Lúcia Helena Barboza Sampaio, para articular um planejamento conjunto.

“É preciso construir um plano de ação claro e objetivo. A população precisa de respostas rápidas e eficazes, e é para isso que estamos aqui”, destacou Michelly.

Com uma agenda baseada nas necessidades identificadas nas fiscalizações, a Comissão de Saúde inicia o ano com o objetivo de melhorar o atendimento nas unidades de saúde e garantir avanços concretos para a população cuiabana.