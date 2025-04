25/04/2025

Michelly Alencar manifesta repúdio e indignação diante do brutal assassinato da adolescente Heloysa

Débora Inácio – assessoria Vereadora Michelly Alencar

A vereadora Michelly Alencar (União Brasil) fez um pronunciamento no plenário da Câmara Municipal, durante sessão ordinária realizada na quinta-feira (24/04), manifestando sua indignação e revolta diante do assassinato brutal da adolescente Heloysa, de 16 anos. A jovem foi encontrada morta, com mãos e pés amarrados, dentro de um poço, no bairro Ribeirão do Lipa, na última terça-feira (22), em um crime que chocou a capital pela crueldade.

“Como um homem como Benedito Assunção pode planejar um crime bárbaro como esse? Se as punições fossem realmente duras, ele não planejaria matar duas mulheres. Estamos falando de mais uma adolescente morta que ainda lutou pela sua vida antes de perdê-la. Recentemente, tivemos o caso de uma gestante, outra adolescente, também de 16 anos, que também foi assassinada brutalmente daí a gente vê a cena de outro crime brutal se repetindo, outro feminicídio”, ressaltou a parlamentar.

A vereadora acredita que precisamos, com urgência, de leis mais severas e punições mais rígidas.

“Imaginem, mães e pais que estão aqui, receberem a notícia de que sua filha foi encontrada dentro de um poço, amarrada, morta. O rosto da mãe da Heloysa estava machucado de tanto apanhar. Ela também seria morta. Isso é inaceitável. Como mãe, mulher e representante do povo, que luto diariamente contra a violência cometida contra as mulheres, não posso me calar diante de mais um fato cruel”, manifestou a vereadora.

Michelly reforçou a necessidade de endurecimento das penas para crimes contra mulheres, principalmente os de feminicídio, e defendeu que o medo da punição precisa ser um freio para os agressores.

“Precisamos de leis mais duras, mais severas. Que nenhum homem se sinta à vontade para cometer esse tipo de crime por medo da punição”, finalizou a vereadora.

Atuando em defesa das mulheres

Defensora dos direitos das mulheres, a vereadora Michelly Alencar é autora da Lei nº 6.943, de 22 de junho de 2023, que dispõe sobre a comunicação, por parte de condomínios residenciais, conjuntos habitacionais, pousadas, hotéis, motéis e congêneres, sobre os casos de violência contra a mulher, no âmbito do município de Cuiabá.

A norma foi publicada na Gazeta Municipal nº 649, de 23 de junho de 2023.