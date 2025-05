Michelly Alencar mobiliza novo espaço provisório para crianças da Creche Santa Inês

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, deflagrou nesta quinta-feira (15) a operação “Cuiabá Segura”, que reforça a presença policial no Centro Histórico da capital.

A ação garantiu quatro horas seguidas de patrulhamento ostensivo, ampliando a sensação de segurança para comerciantes, trabalhadores, pedestres e visitantes, especialmente diante do aumento no movimento ocasionado pelo feriado em Várzea Grande.

O secretário adjunto da pasta, coronel Leite, que liderou a ação a partir da Praça Alencastro, destacou que a medida segue as diretrizes do prefeito Abilio Brunini, voltadas ao fortalecimento da segurança no Centro Histórico de Cuiabá. A iniciativa vai além das operações visíveis, assegurando aos cidadãos o direito de realizar suas compras e circular pela região com tranquilidade.

“Essa primeira operação é só o começo de uma série de iniciativas que estão por vir. Além dessas ações, a Secretaria mantém policiamento por meio da Atividade Delegada em locais estratégicos, como o Museu do Rio, Feira do Porto, UPAs, praças e demais prédios públicos do município. Atuamos ainda no policiamento escolar e em apoio a outras secretarias, sempre que necessário”, explicou o coronel Leite.

A secretária de Segurança Pública, coronel Francyanne Lacerda, reforçou que a ação faz parte de um planejamento que pretende devolver ao Centro Histórico a vitalidade que ele merece. Segundo ela, a presença da polícia será contínua e estratégica no local.

“Estamos iniciando uma sequência, um planejamento de emprego operacional da nossa tropa para oferecer essa sensação de segurança aos visitantes e aos cuiabanos que estarão aqui nestes dias no Centro Histórico, que tanto anseia pela presença da instituição. O que a população pode esperar é que a polícia estará presente, fornecendo segurança para que todos possam andar tranquilos e realizar suas atividades com confiança”, destacou a secretária.

Com um efetivo de 22 policiais militares e apoio de quatro viaturas, as ações na região central contam com apoio de profissionais da Polícia Militar que atuam no município por meio do Programa Atividade Delegada. O programa garante pagamento adicional aos policiais militares de Mato Grosso (PMMT) que, em seus dias de folga, participam de ações essenciais voltadas à segurança da população.

#PraCegoVer

A imagem mostra o secretário adjunto de Segurança Pública, coronel Leite, liderando a operação na Praça Alencastro.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT