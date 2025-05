Michelly Alencar participa de fiscalização das obras do BRT em Cuiabá

Débora Inácio – Assessoria da vereadora Michelly Alencar

A vereadora Michelly Alencar (União Brasil) participou, nesta sexta-feira (23), de uma fiscalização técnica nas obras do BRT em Cuiabá. A vistoria reuniu parlamentares da capital, representantes da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT), com o objetivo de acompanhar de perto o andamento dos serviços e garantir que o projeto avance com responsabilidade e eficiência.

Michelly lembrou que, após anos de frustração com o VLT — modal que simbolizava a esperança de um transporte moderno, mas que nunca se concretizou —, as obras do BRT começam finalmente a ganhar ritmo.

“Tivemos um início muito lento, com entraves institucionais que travavam o andamento da obra. Por muito tempo, infelizmente, a última gestão da Prefeitura de Cuiabá atuou contra esse projeto. Agora, vivemos um novo momento, com a união entre o Governo do Estado, Prefeitura, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas do Estado e Câmara Municipal. Todos trabalhando juntos para garantir um transporte público de qualidade para Cuiabá”, afirmou a vereadora.

A previsão é que o BRT entre em operação no início de 2026. Michelly reforçou seu compromisso com a fiscalização permanente da execução.

“Seguiremos atentos, fiscalizando e cobrando cada etapa da execução, porque o cidadão cuiabano merece um sistema de transporte eficiente, moderno e que funcione de verdade”, completou.

Durante a vistoria, o presidente do TCE-MT, conselheiro Sérgio Ricardo, destacou que o avanço registrado nos últimos cinco meses superou o progresso de todo o período anterior de 30 meses. Ele explicou que parte do contrato com o consórcio responsável foi rescindida por descumprimento de metas, mas a empresa permanece encarregada de concluir os trechos já iniciados.

Segundo o conselheiro, o novo ritmo acelerado é resultado da presença diária dos auditores do TCE nos canteiros. “Trechos que estavam abandonados já receberam grama, arborização e estão na fase de concretagem. O que não foi feito em trinta meses, conseguimos avançar em quatro, cinco meses”, pontuou.

Sérgio Ricardo também ressaltou a recomendação feita pelo Tribunal para que o Governo do Estado implemente um cronograma com três turnos de trabalho, incluindo finais de semana, o que poderá permitir a entrega das obras no início de 2026.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT