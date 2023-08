Michelly Alencar promove conscientização sobre amamentação durante o “Agosto Dourado”

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, participou na manhã desta sexta-feira (18) da 19ª edição do evento sobre o Dia Nacional do Campo Limpo, realizado pelo INPEV (Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias), na sede da Plastibras, no Distrito Industrial. A data de conscientização ambiental voltada para o meio rural foi criada pelo ex-senador Jonas Pinheiro (in memoriam), e Mato Grosso e Cuiabá se destacam por serem referência no país e no mundo devido à preocupação com a sustentabilidade e o cuidado com o meio ambiente.

Outra lei que é referência e destaque no evento é a de número 9.974/2000, que estabeleceu a responsabilidade compartilhada entre todos os elos da cadeia agrícola – agricultores, fabricantes, comerciantes e poder público – na destinação das embalagens de defensivos agrícolas. O texto é de autoria do então senador Jonas.

“Eu era assessor do então senador Jonas Pinheiro, quando ele criou essas duas leis, a do Dia Nacional do Campo e a lei que obriga o recolhimento de embalagens vazias de defensivos agrícolas e sua destinação final. É o único setor hoje que tem legislação a respeito desse assunto. O estado de Mato Grosso é um dos principais produtores de commodities do Brasil, então um dos maiores recolhimentos é o de Mato Grosso, que é líder em tecnologia e inovação. Esse projeto Campo Limpo é um orgulho para o Brasil porque é referência mundial e nenhum país no mundo faz o que o Brasil faz. É um motivo de orgulho para nós cuiabanos termos uma pessoa que lá atrás se preocupou com o meio ambiente. Jonas Pinheiro era um futurista, estava à frente de seu tempo, um visionário. O Dia Nacional do Campo Limpo representa o reconhecimento oficial da necessidade de reflexão sobre práticas sustentáveis na agricultura, incentivando o setor a adotar medidas que minimizem os impactos negativos no meio ambiente. Jonas Pinheiro deixou seu legado na promoção da sustentabilidade na agricultura”, disse o prefeito.

Em 2008, foi sancionada a lei número 11.657/2008, de autoria do falecido senador Jonas Pinheiro, que institucionalizou o dia 18 de agosto como o Dia Nacional do Campo Limpo. Em um contexto global onde a preocupação com o meio ambiente se torna cada vez mais premente, a Lei Nº 9.974/2000 e suas decorrências representam um passo importante na direção de práticas agrícolas mais conscientes e responsáveis.

“Por que Mato Grosso e Cuiabá? Primeiro pela importância agrícola e por causa da alta quantidade de embalagens vazias recebidas e percentualmente em relação a outros estados. Estamos comemorando os 20 anos da Plastibras, nosso parceiro no sistema de reciclagem”, disse o presidente do INPEV, Marcelo Okamura.

A indústria Plastibras, local onde ocorreu o evento, transforma embalagens de defensivos agrícolas devolvidas pelo agronegócio em dutos corrugados que geram as tubulações usadas para a passagem de cabos elétricos e a drenagem de águas.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT