Michelly Alencar realiza a 2ª edição do projeto “Mulheres em Ação” em Cuiabá

A Prefeitura Municipal de Cuiabá convida a população para o lançamento oficial da Cantata de Natal, que integra o projeto Natal da Gente 2023, neste domingo (10), a partir das 19h, no Parque das Águas. A iniciativa, coordenada pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, totalmente gratuita, tem o objetivo de preservar o espírito natalino, levando alegria para as crianças quanto para os adultos. Um momento emocionante para com apresentações musicais dos Corais da Universidade Federal de Mato Grosso- UFMT e do programa Siminina. A abertura do Natal da Gente será realizada pelo prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro e peça primeira=dama, Márcia Pinheiro.

No palco, o Núcleo Coral UFMT vai trazer cerca de 60 vozes, acompanhado de banda composta por músicos convidados. Haverá ainda, a participação do Coral do projeto “Siminina”, que vai fazer a abertura. Além de músicas natalinas, serão apresentadas músicas brasileiras e internacionais.

A maestra do Núcleo Coral UFMT, Dorit Kolling, diz que o repertório foi preparado com muito carinho e dedicação para a apresentação. “Vamos apresentar grandes clássicos de natal, que o público em sua maioria reconhece, como “White Christmas”, “Anoiteceu”, além de canções francesas como “Glória”, e latina como – Adeste Fidelis”, adiantou.

Neste domingo, após a apresentação dos corais, o público poderá conferir um encantador show de neve, com a participação especial de um dos casais mais adorados da Disney, Mickey e Minnie. Esses personagens encantadores serão os responsáveis por receber o Papai Noel, momento que será registrado em fotos, trazendo muita alegria, dança e animação tanto para as crianças quanto para os adultos. Uma carreta com 15 metros, cuidadosamente adornada estará à disposição para contemplação.

PROGRAMAÇÃO

A programação do ‘Natal da Gente 2023’, em parceria com a UFMT, Energisa, O Boticário, Águas Cuiabá e Assembleia Legislativa de Mato Grosso, proporcionará encantamento às populações das regiões Sul, Oeste, Norte e Leste de Cuiabá. Após o lançamento oficial em 10 de dezembro, as atividades se estenderão até o dia 20.

Uma carreta decorada com 15 metros de comprimento percorrerá dez bairros, levando a magia festiva a todos os cantos da capital cuiabana, com muita alegria, entretenimento e cultura para os moradores.

A região Sul terá sua programação na Praça Cultura do Pedra 90 na segunda-feira, 11 de dezembro. Em seguida, no dia 12, terça-feira, a Avenida Espigão/Tijucal será iluminada com as luzes do Natal da Gente 2023.

A região Oeste será contemplada com a programação na Praça Cultural do Parque Cuiabá no dia 13, seguida pelo Campo do Areão/Santa Isabel em 14 de dezembro. A programação ocorrerá sempre das 19h às 22h.

No bairro do Distrito do Coxipó, região Norte da capital, a carreta trará muita música, alegria e diversão para os moradores. Entre os dias 16 e 17, as festividades ocorrerão no campo de futebol do bairro Jardim União e no campo de futebol do bairro Três Barras.

Os moradores do CPA I também receberão a visita do Papai Noel na praça próxima ao Terminal, em 18 de dezembro, a partir das 19h. Na terça-feira, 19 de dezembro, a carreta estará no bairro Campo Velho.

E, para encerrar com chave de ouro, no dia 20, quarta-feira, a ação do Natal da Gente 2023 acontecerá no Parque Tia Nair. Contamos com a presença de todos para celebrarmos juntos essa época especial do ano.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT