Michelly Alencar realiza primeira reunião com nova secretária de Saúde de Cuiabá

Débora Inácio – Assessoria da vereadora Michelly Alencar

A presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Cuiabá, vereadora Michelly Alencar (União Brasil), realizou, nesta quinta-feira (07.08), a primeira visita institucional à nova secretária municipal de Saúde, Dra. Danielle Carmona, recentemente empossada no cargo.

Durante o encontro, a parlamentar apresentou um relatório detalhado com as principais demandas e desafios identificados nas unidades de saúde da capital. O documento é fruto do trabalho contínuo de fiscalização e acompanhamento realizado por Michelly junto à rede pública municipal.

“Por meio das visitas e fiscalizações que realizamos nas unidades de saúde, identificamos necessidades urgentes que precisam ser solucionadas. Entreguei à secretária um relatório com apontamentos técnicos e sugestões, visando a adoção de medidas concretas para melhorar o atendimento à população”, destacou a vereadora.

Michelly ressaltou o clima positivo da reunião e manifestou confiança na nova gestão. “Fomos muito bem recebidos pela secretária Danielle, realizamos nossa primeira reunião de alinhamento e saí bastante motivada. Sei que o desafio é grande, mas percebi nela preparo técnico e determinação para promover avanços significativos na saúde de Cuiabá”, afirmou.

Entre as propostas apresentadas, a parlamentar reforçou a importância da implantação do Centro de Emagrecimento, projeto que prevê a criação de um espaço especializado para prevenção e tratamento da obesidade, com atendimento multiprofissional. Segundo Michelly, a iniciativa tem potencial para reduzir a sobrecarga do Sistema Único de Saúde (SUS) e ampliar a qualidade de vida da população.

“Reiterei meu compromisso de continuar contribuindo com a gestão municipal para alcançarmos resultados positivos, que se reflitam diretamente na vida dos cuiabanos. A saúde precisa avançar, e estou à disposição para ser parceira nesse processo”, concluiu.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT