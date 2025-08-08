Cuiabá
Michelly Alencar realiza primeira reunião com nova secretária de Saúde de Cuiabá
Débora Inácio – Assessoria da vereadora Michelly Alencar 
A presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Cuiabá, vereadora Michelly Alencar (União Brasil), realizou, nesta quinta-feira (07.08), a primeira visita institucional à nova secretária municipal de Saúde, Dra. Danielle Carmona, recentemente empossada no cargo.
Durante o encontro, a parlamentar apresentou um relatório detalhado com as principais demandas e desafios identificados nas unidades de saúde da capital. O documento é fruto do trabalho contínuo de fiscalização e acompanhamento realizado por Michelly junto à rede pública municipal.
“Por meio das visitas e fiscalizações que realizamos nas unidades de saúde, identificamos necessidades urgentes que precisam ser solucionadas. Entreguei à secretária um relatório com apontamentos técnicos e sugestões, visando a adoção de medidas concretas para melhorar o atendimento à população”, destacou a vereadora.
Michelly ressaltou o clima positivo da reunião e manifestou confiança na nova gestão. “Fomos muito bem recebidos pela secretária Danielle, realizamos nossa primeira reunião de alinhamento e saí bastante motivada. Sei que o desafio é grande, mas percebi nela preparo técnico e determinação para promover avanços significativos na saúde de Cuiabá”, afirmou.
Entre as propostas apresentadas, a parlamentar reforçou a importância da implantação do Centro de Emagrecimento, projeto que prevê a criação de um espaço especializado para prevenção e tratamento da obesidade, com atendimento multiprofissional. Segundo Michelly, a iniciativa tem potencial para reduzir a sobrecarga do Sistema Único de Saúde (SUS) e ampliar a qualidade de vida da população.
“Reiterei meu compromisso de continuar contribuindo com a gestão municipal para alcançarmos resultados positivos, que se reflitam diretamente na vida dos cuiabanos. A saúde precisa avançar, e estou à disposição para ser parceira nesse processo”, concluiu.
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
Cuiabá
Câmara de Cuiabá firma parceria com a Uniasselvi para oferecer descontos em cursos de pós-graduação a servidores
Vinicius Ferreira/SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá 
A Câmara Municipal de Cuiabá firmou, na tarde desta quinta-feira (07), um termo de cooperação com o Centro Universitário Leonardo da Vinci (Uniasselvi), com o objetivo de ampliar as oportunidades de capacitação e qualificação profissional dos servidores do Legislativo.
A parceria garante condições especiais e descontos exclusivos em cursos de pós-graduação ofertados pela instituição de ensino, como forma de incentivo à formação continuada e valorização dos colaboradores da Casa.
A presidente da Câmara, vereadora Paula Calil (PL), ressaltou a importância da iniciativa no processo de modernização e melhoria da gestão pública.
“Investir na formação dos servidores é fortalecer o serviço público. Esta parceria é uma forma de valorizar quem trabalha diariamente para atender bem a população e contribuir com a modernização da Casa”, afirmou.
A diretora da Uniasselvi, Ana Tereza, também celebrou a assinatura do termo e destacou os benefícios da iniciativa.
“Essa parceria é muito importante tanto para a Câmara quanto para a instituição. Os servidores terão direito a um desconto adicional de 5%, além dos benefícios já oferecidos pela Uniasselvi. Eles poderão ingressar em cursos de graduação e pós-graduação com qualidade reconhecida nacionalmente, já que estamos presentes em todo o Brasil”, pontuou.
A medida integra uma série de ações voltadas à valorização e ao desenvolvimento profissional dos servidores públicos, promovidas pela gestão atual da Câmara Municipal de Cuiabá.
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
Cuiabá
Prefeitura de Cuiabá pavimenta ruas do bairro Jardim Presidente I
A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, avança na execução das obras de pavimentação asfáltica no bairro Jardim Presidente I. Os trabalhos, que começaram na segunda quinzena de julho, já estão na fase de finalização e contemplam cinco importantes vias da região.
A iniciativa é fruto de um convênio firmado com a Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), responsável por repassar os recursos utilizados na obra, que totalizam R$ 2.203.658,45. O projeto prevê a pavimentação das ruas Nova Linda, Nova Esperança, Nova Itarana, Nova Afriburgo e parte da Nova Trento.
A estimativa é de que cerca de 3 mil moradores sejam beneficiados diretamente com a obra.
Além disso, aproximadamente 2 mil veículos devem circular diariamente pelas vias contempladas, que também servem como ligação para seis bairros adjacentes: Residencial Coxipó, Itapajé, Santa Terezinha, Jardim Presidente II, Jardim Presidente III e Residencial Bela Conquista.
“Essas obras são fundamentais para garantir mais mobilidade urbana, qualidade de vida e segurança para a população. Estamos entregando uma infraestrutura de qualidade, com um asfalto resistente e duradouro”, destacou o secretário municipal de Infraestrutura e Obras, Reginaldo Teixeira.
Os serviços realizados incluem a implantação de rede de drenagem de águas pluviais, terraplanagem e pavimentação. A fase de terraplanagem englobou a execução de subleito, sub-base e base, seguidos da aplicação da capa asfáltica em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), material conhecido por sua alta resistência e durabilidade, superior aos comumente utilizados em obras similares.
Atualmente, os trabalhos estão concentrados na implantação da sinalização viária horizontal e vertical. A conclusão total do projeto está prevista para setembro de 2025.
#PraCegoVer
A imagem mostra uma vista aérea do trecho atendido pela Prefeitura de Cuiabá no bairro Jardim Presidente I. É possível observar as vias recém-pavimentadas, com asfalto novo e traçado regular, rodeadas por casas residenciais.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Michelly Alencar realiza primeira reunião com nova secretária de Saúde de Cuiabá
Polícia Civil prende dupla que estava furtando módulos eletrônicos de caminhões em Sinop
Municípios devem designar servidores efetivos para funções relativas à Lei de Licitações e Contratos, aponta TCE-MT
Autor de estupro e assassinatos de mãe e filhas em Sorriso é condenado a 225 anos de prisão
Polícia Militar resgata duas vítimas e prende faccionado por sequestro e tortura em Cuiabá
Segurança
Polícia Civil prende dupla que estava furtando módulos eletrônicos de caminhões em Sinop
A Polícia Civil prendeu em Sinop (500 km de Cuiabá), nesta quinta-feira (7.8), dois homens, de 23 anos e 25...
Autor de estupro e assassinatos de mãe e filhas em Sorriso é condenado a 225 anos de prisão
O autor do bárbaro crime de estupro e assassinato que vitimou mãe e três filhas, ocorrido em novembro de 2023,...
Polícia Militar resgata duas vítimas e prende faccionado por sequestro e tortura em Cuiabá
Policiais militares da Patrulha Rural do 10º Batalhão salvaram dois homens, ambos de 23 anos, vítimas de sequestro e tortura...
MT
Brasil
INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais
Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
INSS notificará beneficiários vítimas de descontos a partir de terça
Quem indicar que não autorizou desconto poderá pedir reembolso A partir desta terça-feira (13), os aposentados e pensionistas que sofreram descontos em...
INSS: descontos indevidos desde março de 2020 serão restituídos
Instituto vai notificar cerca de 9 milhões de beneficiários O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
CIDADES7 dias atrás
Prefeitura de Sinop orienta sobre período de proibição às queimadas urbanas e rurais
-
CIDADES7 dias atrás
Tchau Sufoco: lançada a campanha de renegociação de dívidas e de incentivo à educação financeira
-
Política7 dias atrás
AL aprova em 1ª votação projeto que proíbe exposição de alunos a propagandas sobre ideologia de gênero
-
Saúde4 dias atrás
Nota de pesar pelo falecimento de Gerson Fernando Mendes Pereira, médico e servidor público que dedicou a vida ao SUS
-
Saúde6 dias atrás
Ministério da Saúde destina mais de R$ 40 milhões para fortalecer ações de 226 bancos de leite humano do país
-
Saúde7 dias atrás
Ministério da Saúde anuncia mais de R$ 400 milhões para ampliar ações do Agora Tem Especialistas no país
-
ELEIÇÕES4 dias atrás
Mutirão atenderá comunidade rural Xanxerê, em Terra Nova do Norte
-
AGRONEGÓCIO6 dias atrás
Exportações de carne bovina cresceram 5,7% no primeiro semestre