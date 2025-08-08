Connect with us

Cuiabá

Michelly Alencar realiza primeira reunião com nova secretária de Saúde de Cuiabá

Publicado em

08/08/2025

Débora Inácio – Assessoria da vereadora Michelly Alencar&nbsp

A presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Cuiabá, vereadora Michelly Alencar (União Brasil), realizou, nesta quinta-feira (07.08), a primeira visita institucional à nova secretária municipal de Saúde, Dra. Danielle Carmona, recentemente empossada no cargo.

Durante o encontro, a parlamentar apresentou um relatório detalhado com as principais demandas e desafios identificados nas unidades de saúde da capital. O documento é fruto do trabalho contínuo de fiscalização e acompanhamento realizado por Michelly junto à rede pública municipal.

“Por meio das visitas e fiscalizações que realizamos nas unidades de saúde, identificamos necessidades urgentes que precisam ser solucionadas. Entreguei à secretária um relatório com apontamentos técnicos e sugestões, visando a adoção de medidas concretas para melhorar o atendimento à população”, destacou a vereadora.

Michelly ressaltou o clima positivo da reunião e manifestou confiança na nova gestão. “Fomos muito bem recebidos pela secretária Danielle, realizamos nossa primeira reunião de alinhamento e saí bastante motivada. Sei que o desafio é grande, mas percebi nela preparo técnico e determinação para promover avanços significativos na saúde de Cuiabá”, afirmou.

Entre as propostas apresentadas, a parlamentar reforçou a importância da implantação do Centro de Emagrecimento, projeto que prevê a criação de um espaço especializado para prevenção e tratamento da obesidade, com atendimento multiprofissional. Segundo Michelly, a iniciativa tem potencial para reduzir a sobrecarga do Sistema Único de Saúde (SUS) e ampliar a qualidade de vida da população.

“Reiterei meu compromisso de continuar contribuindo com a gestão municipal para alcançarmos resultados positivos, que se reflitam diretamente na vida dos cuiabanos. A saúde precisa avançar, e estou à disposição para ser parceira nesse processo”, concluiu.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Comentários Facebook
Related Topics:

Cuiabá

Câmara de Cuiabá firma parceria com a Uniasselvi para oferecer descontos em cursos de pós-graduação a servidores

Published

32 minutos atrás

on

08/08/2025

By

Vinicius Ferreira/SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá&nbsp

A Câmara Municipal de Cuiabá firmou, na tarde desta quinta-feira (07), um termo de cooperação com o Centro Universitário Leonardo da Vinci (Uniasselvi), com o objetivo de ampliar as oportunidades de capacitação e qualificação profissional dos servidores do Legislativo.

A parceria garante condições especiais e descontos exclusivos em cursos de pós-graduação ofertados pela instituição de ensino, como forma de incentivo à formação continuada e valorização dos colaboradores da Casa.

A presidente da Câmara, vereadora Paula Calil (PL), ressaltou a importância da iniciativa no processo de modernização e melhoria da gestão pública.

“Investir na formação dos servidores é fortalecer o serviço público. Esta parceria é uma forma de valorizar quem trabalha diariamente para atender bem a população e contribuir com a modernização da Casa”, afirmou.

A diretora da Uniasselvi, Ana Tereza, também celebrou a assinatura do termo e destacou os benefícios da iniciativa.

“Essa parceria é muito importante tanto para a Câmara quanto para a instituição. Os servidores terão direito a um desconto adicional de 5%, além dos benefícios já oferecidos pela Uniasselvi. Eles poderão ingressar em cursos de graduação e pós-graduação com qualidade reconhecida nacionalmente, já que estamos presentes em todo o Brasil”, pontuou.

A medida integra uma série de ações voltadas à valorização e ao desenvolvimento profissional dos servidores públicos, promovidas pela gestão atual da Câmara Municipal de Cuiabá.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Cuiabá

Prefeitura de Cuiabá pavimenta ruas do bairro Jardim Presidente I

Published

1 hora atrás

on

08/08/2025

By

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, avança na execução das obras de pavimentação asfáltica no bairro Jardim Presidente I. Os trabalhos, que começaram na segunda quinzena de julho, já estão na fase de finalização e contemplam cinco importantes vias da região.

A iniciativa é fruto de um convênio firmado com a Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), responsável por repassar os recursos utilizados na obra, que totalizam R$ 2.203.658,45. O projeto prevê a pavimentação das ruas Nova Linda, Nova Esperança, Nova Itarana, Nova Afriburgo e parte da Nova Trento.

A estimativa é de que cerca de 3 mil moradores sejam beneficiados diretamente com a obra.

Além disso, aproximadamente 2 mil veículos devem circular diariamente pelas vias contempladas, que também servem como ligação para seis bairros adjacentes: Residencial Coxipó, Itapajé, Santa Terezinha, Jardim Presidente II, Jardim Presidente III e Residencial Bela Conquista.

“Essas obras são fundamentais para garantir mais mobilidade urbana, qualidade de vida e segurança para a população. Estamos entregando uma infraestrutura de qualidade, com um asfalto resistente e duradouro”, destacou o secretário municipal de Infraestrutura e Obras, Reginaldo Teixeira.

Os serviços realizados incluem a implantação de rede de drenagem de águas pluviais, terraplanagem e pavimentação. A fase de terraplanagem englobou a execução de subleito, sub-base e base, seguidos da aplicação da capa asfáltica em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), material conhecido por sua alta resistência e durabilidade, superior aos comumente utilizados em obras similares.

Atualmente, os trabalhos estão concentrados na implantação da sinalização viária horizontal e vertical. A conclusão total do projeto está prevista para setembro de 2025.

#PraCegoVer

A imagem mostra uma vista aérea do trecho atendido pela Prefeitura de Cuiabá no bairro Jardim Presidente I. É possível observar as vias recém-pavimentadas, com asfalto novo e traçado regular, rodeadas por casas residenciais.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Segurança

SEGURANÇA08/08/2025

Polícia Civil prende dupla que estava furtando módulos eletrônicos de caminhões em Sinop

A Polícia Civil prendeu em Sinop (500 km de Cuiabá), nesta quinta-feira (7.8), dois homens, de 23 anos e 25...
SEGURANÇA08/08/2025

Autor de estupro e assassinatos de mãe e filhas em Sorriso é condenado a 225 anos de prisão

O autor do bárbaro crime de estupro e assassinato que vitimou mãe e três filhas, ocorrido em novembro de 2023,...
SEGURANÇA08/08/2025

Polícia Militar resgata duas vítimas e prende faccionado por sequestro e tortura em Cuiabá

Policiais militares da Patrulha Rural do 10º Batalhão salvaram dois homens, ambos de 23 anos, vítimas de sequestro e tortura...

MT

Brasil

Brasil13/05/2025

INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais

 Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
Brasil13/05/2025

INSS notificará beneficiários vítimas de descontos a partir de terça

Quem indicar que não autorizou desconto poderá pedir reembolso A partir desta terça-feira (13), os aposentados e pensionistas que sofreram descontos em...
Brasil09/05/2025

INSS: descontos indevidos desde março de 2020 serão restituídos

Instituto vai notificar cerca de 9 milhões de beneficiários O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller...

Economia & Finanças

Mais Lidas da Semana

Copyright © 2018 - Agência InfocoWeb - 66 9.99774262