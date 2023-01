Milhares de pessoas de municípios do interior do Estado e da Grande Cuiabá prestaram o concurso da Secretaria de Saúde

O sonho da estabilidade profissional, através da atuação como servidores públicos efetivos, levou milhares de pessoas do interior do Estado de Mato Grosso e da grande Cuiabá a prestarem o concurso da Secretaria Municipal de Saúde neste domingo (29).

Lais da Fonseca, veio do município de Terra Nova do Norte. Ela viajou por 629 quilômetros até a capital, Cuiabá, para realizar a prova do concurso. Ela disputa a vaga de biólogo.

“Quero morar em Cuiabá, pois parte da minha família reside aqui. Acredito que terei mais oportunidade na capital, e posso crescer ainda mais profissionalmente, foram esses os motivos que me levaram a prestar o concurso., informou Lais, que atualmente trabalha em um laboratório.

O analista de Recursos Humanos, Benildo Barreto, também foi uma das milhares de pessoas que saíram do interior do Estado na busca de oportunidade na carreira pública. Ele reside no município de Acorizal, distante a 69 quilômetros de Cuiabá.

“ O prefeito Emanuel Pinheiro, está de parabéns por abrir vagas no concurso na área do desenvolvimento humano, vai empregar muita gente que for aprovado. Esse concurso abrange toda a área do RH. Minha expectativa é grande, já fazem oitos meses que estou estudando. Eu já tenho um imóvel em Cuiabá e pretendo residir aqui”, destacou Benildo, que é casado e pais de dois filhos.

Segundo Zaqueu Silva, da região metropolitana de Várzea Grande, o concurso da Secretaria Municipal de Saúde é uma grande oportunidade para quem quer estabilidade financeira.

“Estou aproveitando essa oportunidade que o município de Cuiabá oferece, eu prestei para a função de assessoria jurídica. Eu estudei e agora seja o que Deus quiser”, revelou.

Candidatos de Cuiabá

O acadêmico do curso de Direito, Willian Vinicius, morador do bairro Boa Esperança, em Cuiabá, viu o concurso da Secretaria de Saúde como oportunidade de ingressar no mercado de trabalho. “Estou no último semestre e já passei na prova da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Estou seguindo um ritmo de estudo avançado, vou prestar o concurso na área jurídica ”, disse.

“O concurso público é muito bom para regularizar os serviços, ainda mais na área da saúde, que é essencial ter profissionais efetivos de carreira. Essa iniciativa da administração municipal contribui muito e quem ganha é a população, que sempre terão servidores disponíveis para prestarem os serviços”, completou o acadêmico.

A estudante de psicologia, Ana Gabriela, moradora do bairro Despraiado, em Cuiabá, realiza pela primeira vez um concurso na área que ainda vai se formar. “É uma experiência boa, estou um pouco nervosa e ansiosa, mas estudei e espero a aprovação”, ressaltou.

Segundo Eli Moraes, ela espera a realização de concursos públicos já algum tempo.

“O concurso da Secretaria Municipal de Saúde dá a oportunidade de os candidatos prestarem para mais de uma função. Eu gostei muito disso, pela manhã eu me inscrevi para o cargo de apoio jurídico e a tarde na área administrativa”, relatou.

Concurso

Mais de 38 mil pessoas se inscreveram para o concurso da Secretaria Municipal de Saúde neste domingo (29).

Para o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, a expectativa com a realização do concurso público é grande, pois beneficiará muitas pessoas com a oportunidade de trabalharem de forma efetiva.

“É um salto muito grande, que estamos dando na Secretaria Municipal de Saúde. São 2.162 vagas para efetivação imediata e formação de cadastro de reserva para níveis médio e superior. Dentro destas vagas, 221 são especificamente para médicos. Essa ação da administração municipal, só vem a somar com os serviços prestados à nossa gente, pois oferece à população pessoas capacitadas para atuarem nas mais diversas áreas, além de preencherem o número de servidores nas unidades de saúde”, destacou o prefeito.

Por determinação do prefeito Emanuel Pinheiro, no domingo (29), o valor do transporte público da capital é de R$ 1. A medida começou a valer a partir das 0h01 do domingo (29) e segue vigente até às 23h59.

Os candidatos deverão se atentar as informações do concurso através do site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) , através do link www.ibfc.org.br