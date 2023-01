MILHO/CEPEA: Avanço da colheita pressiona valor interno

Cepea, 30/01/2023 – Com a colheita da safra verão avançando nas principais regiões do Brasil e a semeadura da segunda temporada começando, a expectativa de agentes do setor é de aumento na oferta de milho no spot nacional. Segundo pesquisadores do Cepea, esse cenário mantém compradores afastados do spot e os preços do cereal em queda. Já nos portos, o ritmo de negócios envolvendo milho para exportação diminuiu na semana passada, mas os embarques brasileiros seguem elevados, refletindo os fechamentos realizados em períodos anteriores. Dados da Secex mostram que, até a terceira semana de janeiro (15 dias úteis), o Brasil escoou 4,22 milhões de toneladas de milho, praticamente o dobro do volume embarcado em janeiro/22, de 2,73 milhões de toneladas.Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

