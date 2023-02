MILHO/CEPEA: Chuvas atrasam colheita da safra verão e semeadura da segunda temporada

Cepea, 22/02/2023 – Chuvas na maior parte das regiões produtoras de milho nestas primeiras semanas do ano têm atrasado a colheita da safra verão e também a semeadura da segunda temporada. Assim, o foco dos agentes consultados pelo Cepea está voltado às lavouras. Os vendedores ativos no mercado priorizam a entrega de lotes contratados antecipadamente, ao passo que compradores se mostram abastecidos – muitos também indicam evitar adquirir novos lotes neste momento, devido ao recesso de carnaval, que pode dificultar o recebimento do cereal. Diante disso, as negociações no spot nacional seguem pontuais, e os preços, estáveis. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

