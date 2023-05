MILHO/CEPEA: Colheita se inicia em meio a preocupações com armazenamento

Cepea, 29/05/2023 – A colheita da segunda safra de milho já foi iniciada em Mato Grosso, mas pesquisadores do Cepea indicam que as dificuldades de armazenagem, devido à elevada produção de grãos nesta temporada, e os baixos preços preocupam agricultores do estado. Demandantes, por sua vez, se mantêm afastados das aquisições, à espera de desvalorizações mais intensas do cereal. No campo, o percentual de lavouras em maturação vem aumentando, e os trabalhos começam a avançar, favorecidos pela atual baixa umidade. No geral, contudo, a colheita só deve ser intensificada a partir de meados de junho, quando a maior parte das regiões apresentará lavouras em final de desenvolvimento. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

Fonte: Diárias de Mercado